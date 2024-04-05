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MLB／洋基開賽強碰日蝕延後4小時 守護者主場也跟進

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基與守護者主場因撞到日蝕延後開打。 路透
洋基與守護者主場因撞到日蝕延後開打。 路透

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美國時間4月8日的洋基馬林魚隊之戰，將延後4小時開打，原因也算「天災」，避開可能撞上的日蝕時間，守護者隊的主場開幕戰也因此延後，但兩場比賽都開放球迷提早入場，共享天文盛會。

洋基隊今天宣布，周一在主場與馬林魚隊的比賽將從原訂下午2點05分開打，延後到6點05分舉行，「考慮到比賽中遇到日蝕的挑戰，還有可能的比賽暫停風險，大聯盟與洋基隊決定調整洋基與馬林魚隊之戰比賽時間。」

不過洋基球場當天還是下午3點就會打開大門，迎接球迷進場，前1萬5千人可以獲得洋基日蝕紀念T恤。

同樣更改比賽時間的還有克里夫蘭守護者隊，4月8日是他們的主場開幕戰，但球季開打前公布行事曆時，這場比賽的時間顯示未定，就因為與日蝕相衝，最終決定比賽在下午5點05分開打，跟以往相比延後1小時。

不過守護者隊也會在下午2點就開放球迷入場，一起欣賞日蝕，該場主場賽事門票已經完售，只剩下站票可以進場。

守護者 洋基 馬林魚

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