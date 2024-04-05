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MLB／鄧愷威飆出大聯盟等級轉速 歸功巨人科學化訓練

中央社／ 洛杉磯4日專電
美國職棒舊金山巨人隊重視科學化訓練，台灣投手鄧愷威（前）練投時，投手教練普萊斯（Bryan Price）（左）在旁觀看外，運動科學團隊架設儀器、拿筆電觀測，身兼翻譯的生物力學專家詹明昇（右）也是巨人隊的運動表現分析師。中央社
美國職棒舊金山巨人隊重視科學化訓練，台灣投手鄧愷威（前）練投時，投手教練普萊斯（Bryan Price）（左）在旁觀看外，運動科學團隊架設儀器、拿筆電觀測，身兼翻譯的生物力學專家詹明昇（右）也是巨人隊的運動表現分析師。中央社

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台灣投手鄧愷威的球威受教練團肯定、轉速高於大聯盟平均水準；他向中央社表示，歸功巨人運動科學團隊，訓練依照科學數據，不像以往單憑教練感覺。

鄧愷威所屬的舊金山巨人隊，重視科學化訓練，網羅生物力學專家，設立運動表現分析部門。來自台灣的詹明昇（Matt Chan）就是巨人隊的運動表現分析師之一，這次鄧愷威升上大聯盟他兼任翻譯。

鄧愷威向中央社記者分享運動科學對他的幫助。他說從小聯盟開始，球隊運用科學儀器、影像裝置監控投手。透過儀器，立即知道球的轉速、位移。

以往靠教練眼睛在看，現在交給攝影機和感應器，電腦分析出數據之後再交給教練、球員參考。

鄧愷威說，以變化球訓練為例，這一顆球投出去，旋轉的方向和品質，立即從電腦上得到回饋，投手馬上可以調整扣球方式，「這是很細微的東西」。

鄧愷威說，如果靠自己抓感覺，可能浪費很多時間都沒有答案，但透過科學儀器輔助，教練很快就知道問題在哪裡，指導握球方法。

大聯盟投手4縫線快速球的平均轉速大約每秒2400轉到2500轉之間，鄧愷威的4縫線快速球可以投到每秒2600轉，最快甚至飆上2700轉。

4縫線速球的轉速越高，球路下墜幅度越低，給打者視覺造成上竄錯覺。不過鄧愷威說，他出手位置不是正統高壓，投4縫線速球效果不大，主力球路還是滑球、2縫線速球（伸卡球）的橫向位移球路。

學生時代沒有國手資歷，鄧愷威高三因轉學無法出賽，他趁寒假赴美一週，到曾協助王建民復出的訓練機構「德州棒球農場」學習，開啟他對美式訓練的認識。

鄧愷威認為，因為高三那次到美國經驗，他後來旅美加入雙城、巨人體系，正好這兩支球隊都很重視科學化訓練，「讓我可以很快理解他們講什麼」。

鄧愷威回顧過去6年在小聯盟的養成，雖然大聯盟是一個長遠的目標，但他自認沒有刻意去想，在小聯盟期間，他僅是一步一步吸收球隊給的功課，按照教練指示，很高興終於接到升上大聯盟的電話。

大聯盟 巨人 鄧愷威

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