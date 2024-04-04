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MLB／2025年海外開幕系列賽 確定319日本開打但球隊未定

中央社／ 東京4日綜合外電報導
2025年大聯盟開幕戰確定於日本舉行，但球隊未定，圖為今年開幕戰在韓國首爾開打畫面。 歐新社
2025年大聯盟開幕戰確定於日本舉行，但球隊未定，圖為今年開幕戰在韓國首爾開打畫面。 歐新社

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日本棒球機構（NPB）會長榊原定征昨天證實，2025年的美國職棒大聯盟MLB海外開幕系列賽，將於同年3月19日及20日在日本開打，但目前尚未確定屆時比賽球場及出賽球隊。

日本放送協會（NHK）報導，榊原定征昨天說，今年3月前往韓國考察在當地舉行的美國職棒大聯盟MLB海外開幕系列賽時，曾跟大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）會談。

榊原說，作為大聯盟振興全球棒球戰略的一環，2025年海外開幕系列賽將在3月19日及20日於日本舉行。

儘管目前仍不清楚明年海外開幕系列賽的對戰球隊及在日本哪座球場舉行，但相關人士透露，日本旅美球星大谷翔平與山本由伸所屬洛杉磯道奇隊的比賽是可能選項。

另外，美國媒體此前報導海外開幕系列賽將在東京巨蛋舉行，而出賽球隊則是道奇隊與芝加哥小熊隊。

大聯盟上次在日本舉行正式比賽，是2019年3月的日本傳奇球星鈴木一朗引退賽，當時對戰球隊是西雅圖水手和奧克蘭運動家。

每日體育報導，對於明年海外開幕系列賽的出賽球隊，榊原表示尚未確定。

榊原說，很多日本球迷都非常期待大聯盟海外開幕系列賽在日本舉行，希望大聯盟方面能基於這個考量選出屆時出賽球隊，對方則表示「將選出能提供高品質棒球的球隊」。

大聯盟 棒球

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