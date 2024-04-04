MLB／大谷向球迷換回道奇首轟球 記者虧：這次沒用保時捷

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等到本季第41個打席，大谷翔平今天在第7局終於敲出轉戰道奇隊後的第1轟，賽後沒有遇到太多阻礙、就向球迷換回這顆值得紀念的首轟球，還遭到隨隊記者吐槽。

大谷翔平今天依舊是先發第2棒、指定打擊，1局下遭到三振，3局下敲出安打，4局下則是左外野平飛球出局，7局下2出局後，大谷翔平擊中左投羅傑斯（Taylor Rogers）的93.2哩伸卡球，這球飛行430呎後落到右外野觀眾席，終於在在開打後第9戰、第41打席敲出本季首轟，終結生涯最長開季全壘打乾旱期。。

THE FIRST OF MANY FOR SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/6x0zye1GnZ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年4月4日

值得一提的是大谷賽後親自向球迷換回了這顆首轟球，並且只用了簽名球、球棒與2頂球帽就拿到，隨隊記者托比奧（Juan Toribio）就發文吐槽：「這次交換沒用保時捷。」

托比奧指的是大谷當初是贈送隊友凱利（Joe Kelly）一台保時捷，做為他讓出背號的贈禮。

#Dodgers Shohei Ohtani said he was able to get the ball back from the fan. All he had to exchange was a ball, two caps and a bat. No Porsche. — Juan Toribio (@juanctoribio) 2024年4月4日

大谷翔平賽後則解釋：「很顯然這是很特別的一球，對我來說有很多情緒在裡頭。」