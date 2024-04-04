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MLB／鄧愷威出場曲選海島冒險王 回主場將全家團圓

中央社／ 洛杉磯3日專電
美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威（圖）擁有193公分、117公斤的高大身材，他笑說家裡從事餐飲業，從小吃得好。中央社
美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威（圖）擁有193公分、117公斤的高大身材，他笑說家裡從事餐飲業，從小吃得好。中央社

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棒球好手鄧愷威3天前在客場達成生涯初登板後，台灣家人今天啟程赴美，準備5日在舊金山團圓。他出場曲已選好，滅火器樂團「海島冒險王」是其中一首。

歌詞唱著「我來自一座海上的島嶼，島上住著我勇敢的母親，壯闊的海洋和山林，是他們給了我勇氣」，這首收錄在2019年滅火器「無名英雄」專輯的搖滾歌曲，似乎唱出了鄧愷威旅美心聲。

舊金山巨人今天結束連7天客場開季比賽，先後打完教士、道奇之後，明休兵一天，後天（5日）回到舊金山再對上教士，展開巨人主場開幕戰。

鄧愷威的父母和哥哥、姊姊在台灣時間4日上午已經搭上飛機，從台灣直飛舊金山，準備參與美西時間5日巨人隊主場開幕戰。再過兩天，旅外征戰的鄧愷威將擁抱家的溫暖。

鄧愷威家人原本住台中，近年搬到高雄。父母親開小吃店，阿嬤曾在夜市賣豬腳。他受訪的時候笑說，擁有193公分、117公斤的高大身材，因為從小吃得很好，「吃豬腳長大」。

被問到棒球生涯影響最大的人，鄧愷威說是爸爸。他回憶，國小還沒加入球隊，每到假日爸爸就帶著他與哥哥到公園打棒球，爸爸投球，兄弟倆一個打擊、一個守備。

鄧愷威說，旅美打球之後在小聯盟，爸爸經常關注他的表現，常告訴他「你的球威不輸大聯盟投手，只要心態更強壯就可以」。

鄧愷威說，家人比較少直接表達感情，但小聯盟時期，爸爸沒幾天就打電話跟他聊棒球，「雖然有時候會覺得煩，但有一種爸爸在當我的後盾的感覺」。

鄧愷威從國小加入球隊，展開至今10多年棒球人生，父母親忙於工作，很少現場看他比賽。

兩天後，鄧愷威一家人在舊金山的大聯盟球場會合，視戰況及鄧愷威休息天數，父母兄姊有機會親眼看到家中排行老三的小弟上場。鄧愷威初登板後，因為球隊行程緊湊加上時差，一直沒與家人好好講話。

鄧愷威對巨人主場不陌生，去年曾參加專門開給潛力新秀的訓練營，地點就在甲骨文球場（OraclePark）。

大聯盟比賽，主場球隊為球員播放登場歌曲。鄧愷威今天說，出場曲選了兩首，播哪一首給球隊決定。一首是滅火器的「海島冒險王」，另一首是春訓時贏球播放的歌，音樂人塔許（Roy Tosh）和哈比（KurtisHoppie）合作、跟球隊同名的歌曲Giants。

巨人 棒球 鄧愷威

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