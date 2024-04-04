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MLB／鈴木誠也3安4打點KO洛磯 日本4大球星準備對戰了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊隊日籍球星鈴木誠也今天火力大爆發，對洛磯隊之戰5打數3安打、本季第2轟出爐。 美聯社
小熊隊日籍球星鈴木誠也今天火力大爆發，對洛磯隊之戰5打數3安打、本季第2轟出爐。 美聯社

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小熊隊日籍球星鈴木誠也今天火力大爆發，對洛磯隊之戰5打數3安打、本季第2轟出爐，全場攻下4分打點，幫助小熊9：8獲勝，完成3連戰橫掃。

小熊開季作客德州，對衛冕世界大賽冠軍的遊騎兵隊1勝2敗，接下來回到芝加哥主場迎戰洛磯，鈴木誠也近況火熱，3連戰12個打數揮出6支安打，攻下6分打點，尤其昨天、今天連續開轟，成為小熊最近奪下4連勝的大功臣。

鈴木誠也今天面對洛磯先發投手康崔爾（Cal Quantrill），2局下關鍵安打攻下兩分，幫助小熊拉大到4：0領先，5局下再從比克斯（Jalen Beeks）的手中轟出陽春砲，擴大成5：0。

小熊打完前7局8：3領先，8局上牛棚出問題被追回5分，雙方變成8：8平手，8局下鈴木誠也內野滾地球攻下致勝分，小熊終場以1分差險勝。

小熊明天休兵，後天將在主場迎戰道奇隊，展開眾所矚目的3連戰，鈴木誠也不但首次在國聯戰場碰到大谷翔平，而且山本由伸將是道奇第2戰先發投手，今永昇太則是小熊第3戰先發投手，這次系列賽對日本媒體、球迷來說更是夢幻戲碼。

小熊隊 洛磯 鈴木誠也

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