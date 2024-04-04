MLB／戰到沒人可換！響尾蛇滿壘讓投手打擊遭三振結束比賽

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洋基隊今天在延長賽11局以6：5擊敗響尾蛇隊，比賽中出現罕見一幕，響尾蛇因人手不足，只能讓投手麥可高夫（Scott McGough）擔任最後一名打者，他最終慘遭三振，錯失逆轉機會。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）4局上逮中響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）的伸卡球，轟出一發兩分砲。洋基先發左投洛登（Carlos Rodon）主投5.1局投出3次三振和2保送，被敲7安，包含兩支陽春砲，失2分，兩隊9局打完2：2平手。

10局上洋基新援佛度戈（Alex Verdugo）敲出兩分砲，但響尾蛇10局下靠著對手守備失誤和卡洛爾（Corbin Carroll）帶有1分打點的內野安打，再度扳平戰局。

響尾蛇11局下兩出局後，靠著巴羅薩（Jorge Barrosa）安打先追回1分，一、二壘還有跑者。不過響尾蛇游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）10局下跑壘受傷，由指定打擊馬堤（Ketel Marte）代守，因此投手必須擔任指定打擊，且響尾蛇板凳已無人可用。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）發現這點，故意保送前棒打者莫雷諾（Gabriel Moreno），讓麥可高夫必須上場打擊，最終吞下三振，結束比賽。麥可高夫賽後表示，「我只是想，好吧，試著把球打進場。」