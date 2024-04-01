MLB／4118人見證運動家本季首勝 前4戰觀眾比中職開幕戰少

運動家隊票房慘澹，今天在4118名觀眾面前，靠著守護者投手摩根（Eli Morgan）的再見保送，以4：3贏球，拿下本季首勝。

運動家已宣布2028年賽季要搬到「賭城」拉斯維加斯，因此受奧克蘭當地球迷抵制，本季前4戰觀眾加總只有2萬6902人，比在台北大巨蛋進行的中華職棒開幕戰2萬8618名球迷還少。

運動家首局就靠3支安打進帳2分，第3局布雷戴（JJ Bleday）再敲出帶有1分打點的安打。運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）主投7局無失分，但守護者8局上靠著3支安打，加上守備失誤，一口氣追平比分。

9局下守護者投手巴洛（Scott Barlow）投出保送後，連續被敲2支安打，緊急換上的投手摩根連丟4顆壞球，將勝利拱手送給運動家。運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）受訪時強調，「沒有人願意0勝4敗開局，我為我們的努力感到自豪。」