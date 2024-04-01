MLB／就愛這一點！洋基換來29歲後援右投 生涯滾地球達52.6%

洋基隊今天靠著強打索托（Juan Soto）9局上致勝安打，終場以4：3險勝太空人隊，完成4連戰橫掃，球隊也針對牛棚持續補強，以現金向白襪交易來29歲後援右投卡森斯（Jake Cousins），他3年大聯盟生涯中製造52.6%的滾地球，這項指標一直是洋基在選投手上的偏好。

卡森斯主戰球路為滑球與伸卡球，滑球使用率接近60%，伸卡球則大約有30%，在他3年大聯盟生涯中製造52.6%的滾地球，而卡森斯來到洋基後，預計會先前往3A報到。

卡森斯在2017年美國職棒大聯盟選秀中第20輪被國民隊選中，2019年與釀酒人簽約，並於2021年登上大聯盟，過去3年都效力釀酒人，生涯出賽51場累積52.2局，送出72次三振與37次保送，防禦率3.08。不過去年他僅出賽9場，防禦率4.82，遭釀酒人指定讓渡後被太空人撿走，但在3A累積15局就丟掉10分自責分。

卡森斯休賽季與白襪簽下小聯盟合約，春訓累積7局投球飆出11次三振，防禦率是優異的1.29，但這樣的成績還是無法讓他擠進開季40人名單，並於今日將他交易至洋基換取現金。