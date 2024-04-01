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MLB／鄧愷威初登板後收大禮 見偶像達比修有還獲贈手套

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台灣投手鄧愷威31日生涯首度在美國職棒大聯盟出賽，賽後在休息區收到兒時偶像、日本球星達比修有送來的簽名手套。圖／中央社提供
台灣投手鄧愷威31日生涯首度在美國職棒大聯盟出賽，賽後在休息區收到兒時偶像、日本球星達比修有送來的簽名手套。圖／中央社提供

25歲旅美投手鄧愷威今天上演大聯盟初登板，成為巨人隊史首位亮相的台灣球員，賽後更是收到相當驚喜的禮物，教士隊日籍球星達比修有直接送他手套。

鄧愷威第2局就開始熱身，3局下在巨人0：9落後時登板，成為第17位登上大聯盟的台灣球員，生涯首秀投得有點緊張，面對9名打者投了40球才結束，被揮出3支安打、出現3次保送，失3分全是自責分。

但他4、5局下回穩未再失分，完成中繼3局任務，巨人最後4：13不敵教士，4連戰帶著2勝2敗離開聖地牙哥。

「舊金山紀事報」記者魯賓（Shayna Rubin）指出，鄧愷威完成這場比賽投球任務後，達比修致贈手套，讓他相當驚喜，他說達比修本來就是自己崇拜的偶像，見到本人是人生最有意義的時刻。

亞洲投手在大聯盟只有3人超過百勝，南韓退役老將朴贊浩124勝排名第1，野茂英雄123勝居次，達比修103勝名暫居第3。

大聯盟 巨人 鄧愷威

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