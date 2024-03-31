MLB／李政厚首轟出爐享受啤酒浴 鄧愷威也在一旁同歡
在南韓名將父親李鍾範的見證下，「風之孫」李政厚今天面對教士隊打出生涯首轟，幫助巨人隊以9比6拿下勝利。
賽後，李政厚躺在手推車上，興奮地接受隊友啤酒浴的洗禮慶祝。透過影片還可以看見甫升上大聯盟的台灣旅美好手鄧愷威也在一旁同歡。
報導指出，李政厚最後是用3個簽名球和一頂帽子換回這顆別具意義的全壘打球。
李政厚首轟的擊球初速為104.4英里（約168公里），飛行距離406英尺（約123.7公尺）。延續熱身賽的火燙手感，李政厚開季前3場12打數4安，1轟外加4分打點，打擊率3成33，OPS則是來到0.869。
現年25歲的李政厚是以6年1.13億美元的高價投身大聯盟，成為第一位還沒有在大聯盟出賽就拿到破億美元大合約的亞洲選手。
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