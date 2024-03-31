MLB／李政厚發豪語 要為韓國球員在大聯盟開創天地

韓國職棒（KBO）明星外野手李政厚轉戰美國職棒，今天敲出大聯盟生涯第一支全壘打，賽後他表示，要拿出表現，為韓國球員開創一片天地。

舊金山巨人隊今天在客場9比6擊敗聖地牙哥教士隊，1棒中外野手李政厚8局上敲出全壘打，這是他今年以6年1億1300萬美元（約新台幣36億元）合約加盟巨人之後，敲出的首支全壘打。

25歲的李政厚是韓國傳奇游擊手李鍾範的兒子。李鍾範1990年代為韓職盜壘王，當年有「風之子」外號，而李政厚承襲老爸的名號，被球迷叫「風之孫」。

現場轉播鏡頭拍到，李鍾範在觀眾席上與身邊的親友一起歡呼，慶祝李政厚的大聯盟首轟。

韓國職棒產出的球星李政厚挑戰大聯盟，受到韓國媒體關注，今天客場比賽，約有5家韓國媒體派人採訪。李政厚賽後接受媒體訪問，中央社記者問他，在大聯盟表現受到國內高度關注，是否感到壓力？

李政厚回答，沒有感受到這樣的壓力，他與效力教士隊的前輩金河成有一樣的想法，「我們希望透過自己的表現，為更多的韓國選手開創一片天地，來到美國有更好的條件、更好的環境，同時也想讓很多年輕選手有一個夢想可以追」。

李政厚之外，來自台灣的鄧愷威昨天剛升上大聯盟，成為巨人隊上兩名來自亞洲的球員。

總教練梅爾文（Bob Melvin）稍早回答中央社記者問題時，談到國際球員在母國受到很大的關注，難免會成為額外的壓力，但他鼓勵球員相信自己的能力，專注在球技表現，把平日的實力發揮出來。