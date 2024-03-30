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MLB／空窗5年台將第17人出現 鄧愷威披巨人70號升大聯盟
空窗近5年，史上第17位升上大聯盟的台灣選手終於出現，25歲右投鄧愷威今天在舊金山巨人隊升上大聯盟，披上70號球衣，最快今天就將在面對教士隊的比賽初登板。
2019年共兩位台灣選手初升大聯盟，分別是4月23日黃暐傑、6月28日的張育成，相繼成為台灣史上第15、16人，第「17」這張號碼牌一等近5年，終於在今天出現主人。
巨人今天的選手異動中，右投傑克森（Luke Jackson）因下背部傷勢被放進15天傷兵名單，拉上2018年展開旅生涯、目前農場排名第25的鄧愷威。
鄧愷威去年已升上3A，出賽17場（16場先發），取得6勝5敗、防禦率4.22，79局投球送出96次三振、48次保送。
鄧愷威今年以40人名單之姿參與大聯盟春訓，卻在一開始就傳出左斜肌傷情，未在今年大聯盟春訓留下出賽紀錄，仍在美國本土球季開打第二天就收到晉升的好消息。
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