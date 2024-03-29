MLB／與水手簽一日球員合約 克魯茲開球赫南德茲為他接捕

水手隊今天在主場迎接開幕戰，賽前先迎接感人場景，去年季後宣布退休的昔日重砲手克魯茲(Nelson Cruz)，今天與水手簽訂了一日球員合約，正式以球員的身份告別球場，並為比賽投出第一球。不過他沒能為水手帶來好運，首戰投打都不如紅襪以4：6輸球。

這場開球儀式出席的嘉賓更是別具意義，為克魯茲接捕的正是昔日隊友、同樣深受水手隊球迷愛戴的隊史傳奇「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)。兩人曾在水手隊共事多年，共同為球隊帶來許多難忘的時刻，再次重逢讓賽前就充滿了濃厚的情感和回憶。

當克魯茲走向場內，全場球迷起立，為他送上最熱烈的掌聲和歡呼，他在一日合約上簽名，完成球員生涯「最後一舞」，接著站上投手丘投出第一球，最後與當捕手的赫南德茲擁抱，場面感人。

Nelson Cruz se retira de #LasMayores como Marinero. ✍️ pic.twitter.com/sqyb6E8W8n — LasMayores (@LasMayores) 2024年3月29日

The first pitch from Nelson Cruz to Felix Hernandez did not go quite as planned pic.twitter.com/FBVTqjqNAM — Mike Vorel (@mikevorel) 2024年3月29日

克魯茲在儀式後表示，能夠有這樣一個機會，與舊隊友、球迷一起回顧職業生涯，是他莫大的榮幸，「我一直認為自己是水手隊的一份子，當我在這裡打球時，總是最舒服的時候」，最後他也感謝水手球團這份特別的安排，以及所有支持他的球迷。

身為近年「越老越強」的代表人物，克魯茲在去年季後宣布退休，生涯共敲出464支全壘打，其中有超過三成的163轟是在水手4年時敲出，也是效力8支球隊中最多，甚至比待了8年的遊騎兵還多。儘管無緣500轟，但拿過2017打點王、3度入選明星賽與2次銀棒獎，戰功彪炳也算是一代名將。