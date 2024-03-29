MLB／教士致敬前老闆！達比修5局失1分、松井裕樹中繼奪勝

教士隊主場開幕戰碰上巨人隊，教士日籍強投達比修有主投5局飆7K失1分，7局下教士打出4分大局，終場以6：4逆轉勝，7局上中繼的左投松井裕樹拿到大聯盟生涯首勝。

達比修前兩局都三上三下，3局上被康佛托（Michael Conforto）和亞莫德（Nick Ahmed）連續敲長打失1分；教士5局下敲出3支安打，得到2分超前比數。達比修6局上投出保送後就退場，總計用78球完成5局，被敲5安，投出7次三振和1次保送，失1分。

7局上巨人靠著亞莫德適時安打追平，達比修勝投飛掉，李政厚接著敲出高飛犧牲打，幫助巨人再度超前。不過教士下個半局馬上灌進4分，再度領先，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）雖被康佛托敲出全壘打，仍守下勝利。

松井裕樹7局上登板，中繼1.2局沒被敲安沒失分，大聯盟首勝入袋。教士韓籍內野手金河成3打數1安打，巨人韓籍外野手李政厚5局上敲出大聯盟生涯首安，7局上首打點，也是3打數1安打。

松井裕樹 最高の本拠地デビュー戦！



1アウト2,3塁の厳しい場面で登板

犠牲フライを許すも最小失点で切り抜ける！



この直後、味方打線が逆転に成功

メジャー初勝利の権利が転がり込んできた！



そして次の回も続投

3者凡退で一気に流れを引き寄せる好投！

パドレスでの初勝利なるか！？



🎦@Padres… pic.twitter.com/yKGPa2v51Y — ALWAYS AKIRA (@sekai_yakyu_828) 2024年3月28日

教士為紀念已故前老闆賽德勒（Peter Seidler），球衣上都印有PS字樣的心型補丁，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）更穿上印有賽德勒肖像的釘鞋，他受訪時談到賽德勒，「這個人在我最黑暗時，與我同在；在我最開心的時，為我歡呼，我們所做的一切都是為了他。」