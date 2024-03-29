MLB／教士致敬前老闆！達比修5局失1分、松井裕樹中繼奪勝
教士隊主場開幕戰碰上巨人隊，教士日籍強投達比修有主投5局飆7K失1分，7局下教士打出4分大局，終場以6：4逆轉勝，7局上中繼的左投松井裕樹拿到大聯盟生涯首勝。
達比修前兩局都三上三下，3局上被康佛托（Michael Conforto）和亞莫德（Nick Ahmed）連續敲長打失1分；教士5局下敲出3支安打，得到2分超前比數。達比修6局上投出保送後就退場，總計用78球完成5局，被敲5安，投出7次三振和1次保送，失1分。
7局上巨人靠著亞莫德適時安打追平，達比修勝投飛掉，李政厚接著敲出高飛犧牲打，幫助巨人再度超前。不過教士下個半局馬上灌進4分，再度領先，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）雖被康佛托敲出全壘打，仍守下勝利。
松井裕樹7局上登板，中繼1.2局沒被敲安沒失分，大聯盟首勝入袋。教士韓籍內野手金河成3打數1安打，巨人韓籍外野手李政厚5局上敲出大聯盟生涯首安，7局上首打點，也是3打數1安打。
教士為紀念已故前老闆賽德勒（Peter Seidler），球衣上都印有PS字樣的心型補丁，教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）更穿上印有賽德勒肖像的釘鞋，他受訪時談到賽德勒，「這個人在我最黑暗時，與我同在；在我最開心的時，為我歡呼，我們所做的一切都是為了他。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言