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MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

聯合新聞網／ 綜合報導
陽岱鋼。 本報資料照
陽岱鋼。 本報資料照

道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，因涉嫌簽賭和挪用資產，引發熱議。水原的背景也被起底，日本八卦雜誌《週刊文春》還訪問日職火腿隊相關人士，想了解他的真面目，連我國好手陽岱鋼都被問到。

《週刊文春》指出，火腿隊2016年起會到美國亞利桑那州春訓，水原的父親會幫大家準備日本料理。火腿相關人士透露，直到球團禁止前，休息日大家會去酒店附設的賭場玩，水原不是賭場新手，還會告訴其他球員訣竅。

不過水原薪水不高，當時年薪只有400萬至600萬日圓（約新台幣86至126萬元），算是翻譯界的低標，因此下注金額沒選手們還高。

我國好手陽岱鋼2006至2016年期間效力火腿隊，他接受《週刊文春》訪問時透露，「我跟水原交情不錯，2年前曾在美國見面，跟他拿大谷的比賽門票。」當被問到是否有和水原一起去賭場，陽岱鋼說，「我去看NBA，但那是第一次在亞利桑那春訓，所以其他球員幾乎都有去。」

日媒還詢問水原是否看起來賭性堅強，陽岱鋼則回應：「沒有那種感覺，看見這次報導非常意外。」

大谷翔平 水原一平 陽岱鋼

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