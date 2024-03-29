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MLB／大谷翔平揮雙安謝道奇球迷 沒開轟但自評擊球品質很好

中央社／ 洛杉磯28日綜合外電報導
大谷披上道奇球衣後，對於在主場首戰獲得球迷熱烈歡迎，表達感謝之意，今天也有雙安演出。 路透
大谷披上道奇球衣後，對於在主場首戰獲得球迷熱烈歡迎，表達感謝之意，今天也有雙安演出。 路透

道奇本季主場首戰以7比1擊敗紅雀，甫轉隊的大谷翔平以3度站上壘包的表現回應滿場球迷。他對披上道奇球衣後，在主場首戰獲得球迷熱烈歡迎，表達感謝之意。

洛杉磯道奇本週在洛杉磯主場與聖路易紅雀進行4連戰。道奇例行賽已經擔任過主隊，但是與聖地牙哥教士在韓國打了兩場比賽。

大谷今天3打數2安打，有一壘安打、二壘安打各一的成績，並獲1次保送，跑回1分。

休季期間以創紀錄10年7億美元（約新台幣225.8億元）超級大約，從洛杉磯天使轉到道奇的大谷說：「對於如今能成為道奇的一員，並獲道奇球迷熱烈歡迎，我非常地感激。」

「過去我曾以客隊球員的身分來到這裡，所以有點害怕，但很感謝球迷，而且今天來了好多人。」

被捲入前翻譯水原一平涉賭的醜聞後，大谷首度站上打擊區時野心勃勃，他揮出二壘安打後，還試圖靠腳程搶攻三壘，可惜未能如願。

道奇球迷對球隊的新指定打擊大谷火燙的表現十分讚賞，但兩度獲美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）獎肯定的大谷，鋒頭被隊上另外兩名曾拿下年度MVP的好手貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）蓋過，因為他們在第3局雙雙揮出全壘打。

大谷笑說：「我是唯一無法開轟的人，但整體來說，我覺得自己今天打得蠻不錯的。」大谷先前已明確表示，在水原涉賭事件中，自己是受害者，並否認有任何不良行徑。MLB目前在進行調查。

「整體來看，我的擊球品質很好。」

道奇先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）今天貢獻6局好投，送出5次三振，僅1個保送，被敲出1支全壘打在內的2支安打，丟掉1分自責分。

道奇連續3個球季都拿下超過百勝，但最終都與世界大賽冠軍無緣，在花費鉅資簽下大谷和山本由伸、格拉斯諾後，讓球迷對道奇奪冠的期望衝上頂點。

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