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MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

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MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
總教練羅伯茲認為少了一平，讓他與大谷溝通更順暢。 美聯社
總教練羅伯茲認為少了一平，讓他與大谷溝通更順暢。 美聯社

少了翻譯水原一平，道奇隊與大谷翔平之間的溝通反而更順暢，總教練羅伯茲（Dave Roberts）形容，這就如同移除雙方之間的「緩衝帶」，大谷與隊友的交流也更加緊密。

水原一平因涉嫌非法賭博以及盜取大谷翔平帳戶金錢，在首爾海外賽第一戰賽後遭到開除，臨時由球團內部的艾爾頓（Will Ireton）頂替，昨天大谷翔平召開記者會對外說明，就是由艾爾頓翻譯。

羅伯茲今天表示，有時與大谷之間的溝通，因為有水原作為中間人而變得「困難」，現在大谷與球團之間可以更直接地溝通。

「事實上，我認為這有助於內部關係。」羅伯茲表示：「因為再也沒有緩衝區了，過去幾天就看到這樣的效果，我認為翔平與隊友更緊密，這只有好處。」

大谷翔平 水原一平 羅伯茲

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