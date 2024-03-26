MLB／被大谷追蹤以為要當隊友 巨人韋伯：只招募成功過1次
道奇隊日籍球星大谷翔平休賽季吸引許多隊追求，巨人隊王牌投手韋伯（Logan Webb）近日受訪時說，大谷與道奇簽約前追蹤他IG帳號，讓他以為兩人能在巨人當隊友。
韋伯在「Giants Talk」節目上透露，自己好幾年前就追蹤大谷，休賽季和妻子一起去夏威夷玩，當他在檀香山機場時，手機收到大谷追蹤他的通知，他表示，「這太瘋狂了，我知道球團一直在追求大谷，我當時以為我們得到他了。我當下超興奮，總管發訊息恭喜我被追蹤，我問他，『你還知道什麼？』他沒有回我。」
大谷IG追蹤名單只有213個帳號，韋伯是其中一員，儘管他對招募失敗很失望，但仍保留帳號互追。韋伯受訪時透露，自己像巨人名將波西（Buster Posey）和克勞佛（Brandon Crawford）一樣，休賽季會幫球隊招募球員。
韋伯招募對象包含洋基隊賈吉（Aaron Judge）和雙城隊柯瑞亞（Carlos Correa），但最終都沒有成功。韋伯指出，火球男希克斯（Jordan Hicks）今年加盟巨人，是他唯一成功招募的人。
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