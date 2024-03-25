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大谷重逢前隊友…楚奧特抱抱 六花亭紙袋暗藏天使心意

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

結束首爾系列賽，道奇隊回到美國本土繼續春訓熱身賽，迎接與天使隊的公路大戰，大谷賽前與前隊友聊天，形成「萬紅叢中一點藍」，與楚奧特（Mike Trout）的相擁更讓許多球迷都稱畫面太美、有洋蔥。

大谷這趟首爾行不平靜，以妻子首次亮相「撒糖」開局，卻在翻譯水原一平涉賭風波的苦澀中收尾。回到美國洛杉磯後，道奇還有3場熱身賽要打，今天起一連3天面對天使，前兩場由道奇作東，第三場換成天使主場。

大谷今天擔任先發第二棒、指定打擊，2打數沒有安打、有1次保送上壘，首打席敲出左外野飛球出局，第2局在道奇的4分大局中選到保送，第3打席則是遭到坎寧（Griffin Canning）三振。

與前隊友相逢，大谷賽前與「紅軍」們聊得相當愉快，鏡頭捕捉到他的笑顏，包括楚奧特、莫尼亞克（Mickey Moniak）等人都來到他的身邊，楚奧特一把抱上大谷，緊靠在彼此肩頭，離別時大谷的腳步已經邁開，但視線還看著楚奧特，兩人的指尖也還勾在一起。

大谷去了一趟天使陣營後，手中多了一個日本北海道特產的「六花亭」紙袋，裡面裝的是天使職員親手做的瑪德蓮。

連結

https://twitter.com/fullcountmlbc2/status/1772016493339070575

天使 楚奧特 道奇

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