MLB／大谷翔平妻子進入道奇「大嫂團」！首張合照有亮點

道奇隊日籍球星大谷翔平日前公布老婆是前女籃選手田中真美子，隨著大聯盟賽季正式展開，田中也加入道奇球員的「大嫂團」，成員們在首爾高尺巨蛋留下首張合照，180公分的田中明顯是大嫂團中最高的人。

道奇大嫂團規模不小，還有官方IG帳號，南韓投手柳賢振過去在道奇時，妻子也是道奇大嫂團一員，在道奇球場比賽時，成員們通常會坐一起。

道奇「大嫂團」裡還另有一位亞裔美女，她是泰勒（Chris Taylor）的老婆凱勒（Mary Keller），《日刊體育》稱她是「出身夏威夷的超級美人」。

日籍球員田口壯曾在大聯盟征戰8年，他的老婆田口惠美子透露大聯盟球員的大嫂團，除到現場觀賽，還要幫老公定期捐款和慈善募款。

田口惠美子還透露，球迷罵球員很常發生，但不能對球員老婆這樣做，曾有球迷罵球員老婆，「你老公對球隊有何貢獻？」結果慘遭其他球迷砸雞蛋。