MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

大聯盟南韓系列賽第2戰，道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋形成得分大戰，山本由伸初登板只投1局失5分，讓道奇從一開賽就落後到終場，打線拚命追趕還是無法挽回戰局，終場以11：15落敗，山本吞下生涯首敗。

道奇昨天以5：2贏得新球季海外開幕戰，教士今天驚險扳回一城，兩隊回到美國後，將繼續進行熱身賽，29日迎接本土開幕戰，道奇將在洛杉磯主場迎戰紅雀隊，教士也在聖地牙哥主場和巨人隊交手，都是4連戰。

山本由伸在大聯盟首戰表現不振，只投1局就被打了一輪9人次，投43球只有23顆好球，被揮出4支安打，出現兩次四死球（1次觸身球）、兩次三振，失5分全是自責分，防禦率是離譜的45。

山本由伸被打爆。 美聯社

教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）還未上場，隊友已經攻下5分，他的表現也失常，只投2.2局，被揮出7支安打、2次保送，同樣失5分退場。

兩隊牛棚狀況也不理想，讓對手一再得分，道奇打完5局一度追成8：10，拚到8局結束更是追到11：12，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）大演個人秀，全場5打數4安打、攻下6分打點，包括5局下中左外野方向400英尺兩分砲，也是這次系列賽首位開轟的打者。

教士重砲馬恰多（Manny Machado）前3次打數掛零、被保送兩次，9局上轟出左外野方向395英尺3分砲，再度拉大比數差距，終場以4分之差獲勝。

大谷翔平5打數1安打，2局下靠高飛犧牲打攻下1分打點，7局下首次面對松井裕樹揮出右外野飛球出局，這趟南韓之旅兩戰合計10打數3安打，打擊率3成，攻下兩分打點、跑回1分、盜壘成功1次。

松井後援0.2局，面對4名打者被揮出兩支安打，未失分完成任務。