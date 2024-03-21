快訊

每天爬山健身！6旬婦突莫名疲倦「以為老了」 一查竟是這疾病作祟

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平今天一打安打一打點。 法新社
大谷翔平今天一打安打一打點。 法新社

大聯盟南韓系列賽第2戰，道奇教士隊在首爾高尺巨蛋形成得分大戰，山本由伸初登板只投1局失5分，讓道奇從一開賽就落後到終場，打線拚命追趕還是無法挽回戰局，終場以11：15落敗，山本吞下生涯首敗。

道奇昨天以5：2贏得新球季海外開幕戰，教士今天驚險扳回一城，兩隊回到美國後，將繼續進行熱身賽，29日迎接本土開幕戰，道奇將在洛杉磯主場迎戰紅雀隊，教士也在聖地牙哥主場和巨人隊交手，都是4連戰。

山本由伸在大聯盟首戰表現不振，只投1局就被打了一輪9人次，投43球只有23顆好球，被揮出4支安打，出現兩次四死球（1次觸身球）、兩次三振，失5分全是自責分，防禦率是離譜的45。

山本由伸被打爆。 美聯社
山本由伸被打爆。 美聯社

教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）還未上場，隊友已經攻下5分，他的表現也失常，只投2.2局，被揮出7支安打、2次保送，同樣失5分退場。

兩隊牛棚狀況也不理想，讓對手一再得分，道奇打完5局一度追成8：10，拚到8局結束更是追到11：12，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）大演個人秀，全場5打數4安打、攻下6分打點，包括5局下中左外野方向400英尺兩分砲，也是這次系列賽首位開轟的打者。

教士重砲馬恰多（Manny Machado）前3次打數掛零、被保送兩次，9局上轟出左外野方向395英尺3分砲，再度拉大比數差距，終場以4分之差獲勝。

大谷翔平5打數1安打，2局下靠高飛犧牲打攻下1分打點，7局下首次面對松井裕樹揮出右外野飛球出局，這趟南韓之旅兩戰合計10打數3安打，打擊率3成，攻下兩分打點、跑回1分、盜壘成功1次。

松井後援0.2局，面對4名打者被揮出兩支安打，未失分完成任務。

教士 道奇

延伸閱讀

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 水原一平涉賭有規範

MLB／最強變最慘…山本由伸首秀1局失5分 改寫日投紀錄

MLB／水原一平涉簽賭 大谷翔平未現身室外練習

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席1安1打點

相關新聞

MLB／山本由伸生涯首敗超難看 大谷翔平3成打擊率返美

大聯盟南韓系列賽第2戰，道奇、教士隊在首爾高尺巨蛋形成得分大戰，山本由伸初登板只投1局失5分，讓道奇從一開賽就落後到終場...

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席1安1打點

道奇隊日籍投手山本由伸今天在南韓首爾出賽，大聯盟生涯初登板表現不振，1局上就被教士隊打了一輪慘失5分，投完這半局就退場，...

MLB／大谷翔平再扛2棒DH 山本由伸登板後亞洲5人到齊

道奇、教士隊今晚繼續在南韓首爾高尺巨蛋進行第2戰，改由道奇擔任主隊，兩隊先發打線完全不變，和昨天首戰一模一樣，大谷翔平再...

桌球／WTT支線賽 莊智淵陳思羽無緣單打決賽

台灣選手莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽貝魯特站男單4強賽，與印度好手吉納納賽卡蘭鏖戰4局，以1比3落敗，...

MLB／小熊今永昇太練習賽飆13K 教練盼積極進攻好球帶上緣

小熊隊日籍投手今永昇太在熱身賽大展K功，繼上一場對運動家先發4.1局狂飆9次三振後，今天再對巨人隊小聯盟的練習賽中送出13張國王笑臉，狀況相當好，也讓主帥康索（craig counsell）大讚目前今

MLB／大谷旋風連「世仇」南韓也擋不住 MLB首爾戰估吸金1.5億美元

日本旅美球星大谷翔平的魅力，就連向來與日本是世仇的南韓民眾也擋不住，美國職棒大聯盟（MLB）到21日止在南韓首爾舉行的開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。