快訊

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席一安一打點

還可以負荷？銀行業者曝壓力臨界點：若房貸利率升到「這」才有崩盤效應

半個台灣搖晃有感！18點49分花蓮規模5.3地震 最大震度4級

MLB／小熊今永昇太練習賽飆13K 教練盼積極進攻好球帶上緣

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊今永昇太今天在練習賽送出13次三振。 美聯社
小熊隊今永昇太今天在練習賽送出13次三振。 美聯社

小熊隊日籍投手今永昇太在熱身賽大展K功，繼上一場對運動家先發4.1局狂飆9次三振後，今天再對巨人隊小聯盟的練習賽中送出13張國王笑臉，狀況相當好，也讓主帥康索（craig counsell）大讚目前今永的投球沒什麼需要調整的。

今永昇太休賽季以4年5300萬美元合約加盟小熊隊，目前預計是先發輪值一員，今天他用88球投了5.1局，面對22名高階1A打者賞了13張老K，僅在首局被巨人農場排名第4的大物艾德瑞吉（Bryce Eldridge）敲出陽春砲掉分，另外被敲出5安、投出2保送。

今永賽後受訪時說：「我首局被開轟的球是滑球，經過一些修正後，在後面的局數滑球軌跡理想很多，這是我今天最大的收穫。」

小熊投手教練哈拖維（Tommy Hottovy）則提到，今永是個經驗豐富的投手，彼此的溝通充滿信任，休賽季小熊教練團致力於提升今永的直球威力，希望能更積極進攻好球帶上緣，因為日本投手通常不習慣控制在這個位置，「當今永速球狀況好時，會往右打者外角竄，我們希望能加強這點，讓這顆球變成菁英級別。」

主帥康索受訪時也對今永的揮空率感到相當驚豔，指出現在今永的調整狀況相當到位，「如果你看過他上次的投球，那真的是沒什麼好修正的，沒理由去修改這些，現在這樣就很棒了。」

教練 日本 菁英 運動

相關新聞

MLB／山本由伸初登板一局被打爆下場 大谷前兩打席1安1打點

道奇隊日籍投手山本由伸今天在南韓首爾出賽，大聯盟生涯初登板表現不振，1局上就被教士隊打了一輪慘失5分，投完這半局就退場，...

MLB／大谷翔平再扛2棒DH 山本由伸登板後亞洲5人到齊

道奇、教士隊今晚繼續在南韓首爾高尺巨蛋進行第2戰，改由道奇擔任主隊，兩隊先發打線完全不變，和昨天首戰一模一樣，大谷翔平再...

MLB／小熊今永昇太練習賽飆13K 教練盼積極進攻好球帶上緣

小熊隊日籍投手今永昇太在熱身賽大展K功，繼上一場對運動家先發4.1局狂飆9次三振後，今天再對巨人隊小聯盟的練習賽中送出13張國王笑臉，狀況相當好，也讓主帥康索（craig counsell）大讚目前今

MLB／大谷旋風連「世仇」南韓也擋不住 MLB首爾戰估吸金1.5億美元

日本旅美球星大谷翔平的魅力，就連向來與日本是世仇的南韓民眾也擋不住，美國職棒大聯盟（MLB）到21日止在南韓首爾舉行的開...

MLB／教士塔提斯也抵擋不住aespa魅力！網友：獨佔搖滾區

大聯盟首爾開幕系列賽熱鬧開打，前兩戰分別請來韓國大勢女團aespa、(G)I-DLE帶來開場表演，首戰aespa陣勢驚人，10分鐘表演毫無冷場，精彩演出就連教士隊球星塔提斯（Fernando Tati

MLB／山本由伸初登板佩戴特殊補丁 未來價值推算6位數美元

道奇隊昨天在南韓首爾以5：2擊敗教士隊，贏得大聯盟海外開幕戰，兩隊今晚6點繼續在高尺巨蛋進行第2戰，改由道奇擔任主隊，日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。