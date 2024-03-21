MLB／小熊今永昇太練習賽飆13K 教練盼積極進攻好球帶上緣

小熊隊日籍投手今永昇太在熱身賽大展K功，繼上一場對運動家先發4.1局狂飆9次三振後，今天再對巨人隊小聯盟的練習賽中送出13張國王笑臉，狀況相當好，也讓主帥康索（craig counsell）大讚目前今永的投球沒什麼需要調整的。

今永昇太休賽季以4年5300萬美元合約加盟小熊隊，目前預計是先發輪值一員，今天他用88球投了5.1局，面對22名高階1A打者賞了13張老K，僅在首局被巨人農場排名第4的大物艾德瑞吉（Bryce Eldridge）敲出陽春砲掉分，另外被敲出5安、投出2保送。

今永賽後受訪時說：「我首局被開轟的球是滑球，經過一些修正後，在後面的局數滑球軌跡理想很多，這是我今天最大的收穫。」

小熊投手教練哈拖維（Tommy Hottovy）則提到，今永是個經驗豐富的投手，彼此的溝通充滿信任，休賽季小熊教練團致力於提升今永的直球威力，希望能更積極進攻好球帶上緣，因為日本投手通常不習慣控制在這個位置，「當今永速球狀況好時，會往右打者外角竄，我們希望能加強這點，讓這顆球變成菁英級別。」

主帥康索受訪時也對今永的揮空率感到相當驚豔，指出現在今永的調整狀況相當到位，「如果你看過他上次的投球，那真的是沒什麼好修正的，沒理由去修改這些，現在這樣就很棒了。」