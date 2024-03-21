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MLB／大谷翔平再扛2棒DH 山本由伸登板後亞洲5人到齊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平出任第二棒。 路透
大谷翔平出任第二棒。 路透

道奇教士隊今晚繼續在南韓首爾高尺巨蛋進行第2戰，改由道奇擔任主隊，兩隊先發打線完全不變，和昨天首戰一模一樣，大谷翔平再扛道奇第2棒DH（指定打擊），金河成則是教士第5棒游擊手。

道奇昨天在海外開幕戰以5：2獲勝，教士擔任主隊，達比修有投出新球季第一球，今天山本由伸率先登上投手丘，也是大聯盟生涯初登板，教士推出馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）應戰。

這兩隊擁有6名亞洲球員，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、教士隊達比修有、松井裕樹、金河成、高佑錫，其中高佑錫遭下放小聯盟，無緣在首爾登板，今天山本亮相後，日、韓5名大聯盟球員無一缺席。

大谷昨天5打數2安打、攻下1分打點，也是全場唯一盜壘成功的球員，金河成3次打數掛零、被保送1次，今天繼續在「老家」尋求首安紀錄。

金河成去年有73場比賽擔任開路先鋒，打擊率2成68，擔任5棒打者只有22個打席、兩支安打；但教士總教練席爾特（Mike Shildt）認為，壘上有跑者時，金河成都可把球打進場內，而且滾地球不多，不容易出現雙殺打，掌控球棒的能力很好。

教士 道奇 金河成

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