MLB／教士塔提斯也抵擋不住aespa魅力！網友：獨佔搖滾區
大聯盟首爾開幕系列賽熱鬧開打，前兩戰分別請來韓國大勢女團aespa、(G)I-DLE帶來開場表演，首戰aespa陣勢驚人，10分鐘表演毫無冷場，精彩演出就連教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）都忍不住從休息室跑上場觀看，讓網友直呼就連大聯盟球星都難擋aespa魅力。
有著「人間AI女團」美譽的aespa，2020年首張單曲《Black Mamba》就創下當時韓團出道MV首日最高觀看次數，短短3年時間，多首金曲已收穫破億點閱數，昨天aespa帶著一大群伴舞，在外野草皮唱跳變奏版的《Drama》和《Next Level》兩首洗腦的超夯歌曲，為大聯盟新賽季揭開序幕。
值得一提的是，教士隊明星外野手塔提斯被捕捉到從休息室衝出來，一路飛奔到外野，接著坐下目不轉睛欣賞aespa帶來的表演，堪稱是「海景第一排」的完美視角，這一幕也讓許多網友笑稱：「獨佔搖滾區」」、「好羨慕這個VVIP的位置」、「原來塔提斯也是MY（aespa粉絲名）。」
不過塔提斯本季首戰表現並不理想，4打數掛零，還吞下1次三振，今天續任球隊先發第三棒右外野手。
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