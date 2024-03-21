MLB／山本由伸初登板佩戴特殊補丁 未來價值推算6位數美元

道奇隊昨天在南韓首爾以5：2擊敗教士隊，贏得大聯盟海外開幕戰，兩隊今晚6點繼續在高尺巨蛋進行第2戰，改由道奇擔任主隊，日籍投手山本由伸將投出開賽第1球，旅美初登板尋求大聯盟生涯首勝。

道奇、教士昨天首戰吸引15952人進場觀戰，教士老將達比修有先發3.2局失1分（非自責）無關勝敗，今天焦點輪到山本，不但要為道奇爭取2連勝返美，也要爭取日本投手首勝。

生產交易卡和其他收藏品的美國公司Topps，去年推出大聯盟首秀的特殊球衣補丁，成為不少棒球卡收藏家期待的紀念品，山本今晚初登板倍受矚目，球衣袖子上也會佩戴特殊補丁亮相。

根據過去的做法，這些補丁會在比賽結束後，從球員的球衣上取下，通過大聯盟認證程序進行安全保護，每個補丁都會包含在一張獨一無二的球員親筆簽名卡中，隨機插入Topps相關產品。

洋基大物游擊手沃爾普（Anthony Volpe）去年開季升上大聯盟，首張補丁卡報價15萬美元，教士菜鳥內野手保利（Graham Pauley）昨天初登大聯盟，也佩戴首秀徽章，今天輪到山本，一般預料未來價值將達六位數美元。

山本在熱身賽出賽3場，合計9.2局被揮出15支安打，也飆出14次三振，失9分全是自責分，防禦率達8.38，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為他利用熱身賽了解大聯盟打者，對他的調整狀況很有信心。

教士今天推出馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）登板先發，他在最近4個完整球季（不計2020年縮水球季）都有二位數勝投，去年因傷只出賽17場，仍有10勝3敗、防禦率3.05的佳績，最長投出8連勝。