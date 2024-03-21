MLB／「待業四巨頭」最後一員 蒙哥馬利和老東家洋基搭上線

本次休賽季自由市場可說是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的全面潰敗，以往跟球團周旋到最後的伎倆今年徹底失效，手下多位大咖自由球員最終都沒有拿到一開始喊出的價碼，距離開季剩下一個禮拜，頂尖左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）還沒找到下家，據傳近期前東家洋基和他重啟談判。

自由市場頭兩號大物大谷翔平、山本由伸都早早在2024年前風光轉戰新東家，但同為名列前茅的自由球員，波拉斯手下的FA「四巨頭」處境顯得尷尬許多，雖然上季表現都不錯，但都有各自的隱憂。

進度最快的貝林傑（Cody Bellinger）拖到2月底才找到工作，查普曼（Matt Chapman）、史奈爾（Blake Snell）等人也都在離開季不到一個月才和巨人隊簽約，目前剩下遊騎兵隊的冠軍成員蒙哥馬利待價而沽，雖然紅襪隊、紅雀隊都傳出有興趣，但目前檯面上都沒有明確報價。

根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，洋基曾經和史奈爾進行三度協議，但最終並沒有取得共識，即便後來史奈爾願意尋求短約，洋基也不願意提出原先的報價。

事實上，洋基對史奈爾的評價相當高，對於蒙哥馬利的評價則和當初交易掉他時相同，認為他是球威不足、並非三振型的投手，但在史奈爾加盟巨人後，雙方別無選擇，近期恢復聯繫，目前彼此的報價還有一段落差，據傳蒙哥馬利陣營追求和諾拉（Aaron Nola）7年1.72億美金近似的合約。