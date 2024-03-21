MLB／總距離超過1300英呎！洋基怪力男史丹頓春訓夯三響砲

怪力男大復活！洋基隊強打史丹頓（Giancarlo Stanton）今天在春訓上演超狂三響砲，率領球隊以12：0大勝海盜隊，值得一提的是，這三發全壘打最少都有426英呎，合計超過1300英呎，重砲本色一覽無遺。

史丹頓今天前三個打席都開轟，分別是首局455英呎的兩分砲、第2局453英呎的滿貫砲以及第4局426英呎的陽春彈，海灌8分打點後打卡下班，這是大聯盟本次春訓第二度有人上演單場三響砲，前一位是金鶯隊的外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）。

The 13th three-homer game in spring training since at least 2006 !!



before Kyle Stowers this past wknd, it hadn’t happened since Mike Zunino in 2018 https://t.co/pnA1IzUwUg — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2024年3月21日

史丹頓生涯有36場複數全壘打的比賽，但從來沒敲出過三響砲，距離開季剩下一個禮拜，史丹頓找回狀況對洋基來說無疑是好消息，目前春訓史丹頓累積4轟、10打點，攻擊指數高達1.073，所有的打點和全壘打都是近4場出現的。

史丹頓近年飽受傷病困擾，過去5年沒有一季出賽超過139場，去年繳出生涯最糟賽季，攻擊指數首度跌破.700，這個冬天史丹頓積極調整飲食，希望能有所反彈，他提到自己現在腿部的感覺好了不少，「現在走動的方式是我休賽季預期達到的效果，這是個好的開始，現在我們有幾個月的時間需要保持一致。」

教頭布恩（Aaron Boone）則說：「過去有很多意外把他擊倒，使他無法成為法拉利，但整個春天史丹頓看起來都很棒，當他表現能像今晚一樣，那會是很恐怖的事情，休賽季他非常努力，讓自己取得很理想的起跑點。」