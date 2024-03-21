快訊

綠主委大戰／520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

國3南向田寮段7車追撞 貨車潰縮成鐵球！2人受困救出

想減重卻沒空運動？曾胖到90公斤的醫師推薦無痛入門1運動 熱量消耗勝健走

MLB／總距離超過1300英呎！洋基怪力男史丹頓春訓夯三響砲

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓今天繳出單場三響砲火燙表現。 路透社
史丹頓今天繳出單場三響砲火燙表現。 路透社

怪力男大復活！洋基隊強打史丹頓（Giancarlo Stanton）今天在春訓上演超狂三響砲，率領球隊以12：0大勝海盜隊，值得一提的是，這三發全壘打最少都有426英呎，合計超過1300英呎，重砲本色一覽無遺。

史丹頓今天前三個打席都開轟，分別是首局455英呎的兩分砲、第2局453英呎的滿貫砲以及第4局426英呎的陽春彈，海灌8分打點後打卡下班，這是大聯盟本次春訓第二度有人上演單場三響砲，前一位是金鶯隊的外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）。

史丹頓生涯有36場複數全壘打的比賽，但從來沒敲出過三響砲，距離開季剩下一個禮拜，史丹頓找回狀況對洋基來說無疑是好消息，目前春訓史丹頓累積4轟、10打點，攻擊指數高達1.073，所有的打點和全壘打都是近4場出現的。

史丹頓近年飽受傷病困擾，過去5年沒有一季出賽超過139場，去年繳出生涯最糟賽季，攻擊指數首度跌破.700，這個冬天史丹頓積極調整飲食，希望能有所反彈，他提到自己現在腿部的感覺好了不少，「現在走動的方式是我休賽季預期達到的效果，這是個好的開始，現在我們有幾個月的時間需要保持一致。」

教頭布恩（Aaron Boone）則說：「過去有很多意外把他擊倒，使他無法成為法拉利，但整個春天史丹頓看起來都很棒，當他表現能像今晚一樣，那會是很恐怖的事情，休賽季他非常努力，讓自己取得很理想的起跑點。」

史丹頓 法拉利 洋基

相關新聞

MLB／大谷翔平被爆有簽婚前協議書 道奇1000億日圓合約金梭哈

人紅是非多。大谷翔平除了貼身翻譯被爆簽賭之外，婚前協議書也跟著曝光。日本媒體引述律師事務所高層的話報導，大谷（29歲）去...

MLB／總距離超過1300英呎！洋基怪力男史丹頓春訓夯三響砲

怪力男大復活！洋基隊強打史丹頓（Giancarlo Stanton）今天在春訓上演超狂三響砲，率領球隊以12：0大勝海盜隊，值得一提的是，這三發全壘打最少都有426英呎，合計超過1300英呎，重砲本色

MLB／棒球外交 MLB首爾開幕戰再拉近美日韓關係

美國職棒大聯盟MLB今天首次在韓國首爾舉行開幕系列戰，不只來自各國的球迷，美國、韓國及日本的外交官員也齊聚一堂，以「棒球...

MLB／大谷棒打達比修 道奇奪首勝

大聯盟首次移師南韓舉行海外開幕戰，昨天在首爾高尺巨蛋上演道奇、教士隊之戰，兩隊亞洲球星雲集，最大招牌大谷翔平敲出效力道奇...

MLB／漏踩壘包變出局 大谷翔平好糗：完全是我的失誤

道奇隊在南韓海外開幕戰首場以5：2擊敗教士隊，搶下今年例行賽第1勝，大谷翔平敲出2安，還貢獻1打點、1盜壘，但提到8局上...

MLB／首爾開幕戰 朴贊浩穿「教奇隊」球衣登板

美國職棒大聯盟MLB今天首次在韓國首爾舉行開幕系列戰，曾創下亞洲籍選手在大聯盟最多勝場紀錄保持者的韓國名將朴贊浩穿上「教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。