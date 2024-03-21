MLB／大谷翔平告別他的哆啦A夢了 與水原一平竟寫意外大結局

道奇隊球星大谷翔平翻譯兼好友水原一平突遭球隊解雇，原因是被指控竊取大谷翔平帳戶高達百萬資金用來非法賭博，消息一出令各界震撼，而水原一平與大谷關切密切，也等於是大谷前進大聯盟的左右手，而他在日本就與大谷有著深厚交情，如今竟寫下令人意外大結局。

本報系專欄作家林煒珽，於2021年7月發「不只是翻譯 水原一平是大谷翔平的小叮噹」一文，對他有過深入報導。

未來水原一平(右)為大谷翻譯畫面將不復見。 美聯社

36歲(現39歲)的水原一平出生於北海道，但在美國安納罕長大，「我剛好趕上野茂旋風，自此之後，我就迷上大聯盟了。」水原就因爲這個從看電視累積出來的棒球知識和熱情，自一個貿易公司的職員，變成岡島秀樹在紅襪時期的翻譯，後來還回日本，擔任火腿隊的洋將翻譯，就在這裡，他認識了年僅18歲的大谷翔平。當大谷加入天使隊時，他也順理成章地和大谷一起回到美國的故鄉。

水原一平從沒打過棒球校隊，但他卻能成為大谷全壘打大賽時的接球捕手，甚至在休賽期間，還能幫大谷的牛棚練投接球。當大谷剛來美國時，水原在球團敦促前，就努力想讓大谷趕快融入天使的團隊，「我聽過很多日本球員在大聯盟都很孤立，我可不想這也發生在大谷身上，」他發現休息室裡很多隊員都在打一款手遊，他叫大谷趕快裝這款遊戲，他自己也下載，「直到今天我們都還在玩耶。」水原一平高興地說。

今年大谷的二刀流神技風靡全美，卻也增加了水原工作的難度，因為大谷有自己的一套備戰、休息和訓練行程，以及源源不絕的媒體採訪需求，讓水原一人多職，從原本的翻譯，變成私人公關經理，還要身兼貼身陪練員。水原解釋：「他的時程實在太特殊，所以很多時候根本沒人能陪他傳接，就只好我來了。」

大谷翔平(左)與水原一平不只是工作關係，還是私下好友。 美聯社

水原的角色有多重要？運動畫刊的歐康納（Robert O’Connell）舉了個例子。1964年時，太平洋聯盟的南海鷹隊和舊金山巨人隊進行一項交換計畫，送了三位高中畢業生去美國。巨人隊當時把唯一一位投手村上雅則送去1A的佛雷斯諾隊，看上的就是佛雷斯諾的日本社區，可以提供村上住宿環境，也讓他學點英文。但內野手田中達彥和捕手高橋博士就沒那麼幸運了，他們被送去位於愛達荷州的新人聯盟，這邊的亞裔人口不到百分之一，他們直接被丟到一個人生地不熟的陌生環境，連吃東西都成了問題。

村上在小聯盟越投越好，居然在同年九月就升上了大聯盟，成為大聯盟首位亞洲球員，並且在巨人一個多賽季，交出了54場登板的紀錄。1966年，南海隊就把村上要回去了。田中和高橋的這一年過得並不順遂，尤其是高橋。美國棒球研究協會的亞洲棒球委員會主席史戴波（Billy Staple, Jr.）說：「語言不通直接影響他場上的表現。你從記錄上就可以看出來，一場比賽裡兩次捕逸，然後下一場又有、再下一場又有。」在美國的這一年，搞壞了高橋蹲捕的信心，回到日本後，他於1971年轉戰內野手，終於成為球隊主將，一共打了18個球季。

這其實就是海外球員進軍美國的縮影，越能和球隊溝通，越容易成功，反之則失敗。大聯盟在60和70年代大舉引進拉丁美洲球員，彼此間互相幫助學習英文，但當時幾乎沒有球隊聘有專門的翻譯人員。當1995年，野茂英雄成為大聯盟史第二位日本球員，他的經紀人野村團強勢要求，一定要有專職翻譯。「我們當時有那個優勢，可以說『我就是要這樣』，」野村回憶當時和道奇討價還價的過程，「我相信翻譯會扮演一個重要角色，如果你無法和人溝通，你是無法成功的。」

水原一平(左)被稱為是大谷翔平的別哆啦A夢。 美聯社

今天大聯盟有28%的球員來自美國以外，其中絕大多數來自拉美，所以大聯盟從2016年起強制每隊都要有專職的西班牙語翻譯。但來自亞洲的選手是少數，所以聘的翻譯幾乎都是一對一服務。張育成的翻譯朱冠伍和他於2017年在亞克隆（Akron，詹皇的故鄉）相識，當時還在攻讀化工博士的朱冠伍很快地就在這個小城和張育成變成好友，等到朱冠伍取得學位後，張育成就引薦他加入印地安人隊擔任翻譯。朱冠伍也得學著在當地的超市買到食材，幫張育成做點台灣味以解鄉愁。

今年二月，一支水手隊總裁馬瑟（Kevin Mather）對球團內部談話的影片流出，他除了闡述對球員合約時間的控制外，還對許多球員開火，其中最受矚目的一段就是砲轟前投手，目前已轉任顧問的岩隈久志的英文太爛，「當他還是球員時，我們已經付他那麼多錢了，還得每年付個7萬5給他找個翻譯.....當我們提醒他後，他英文突然就變好了。」馬瑟隔天就火速自行辭職，以息眾怒。七月時美國ESPN的招牌名嘴史密斯（Stephn A. Smith）拿大谷要請翻譯一事作文章，也馬上掀起軒然大波，讓向來嘴硬的史密斯也馬上道歉，保住飯碗。其實他們都沒搞清楚，這些翻譯可不是單純來當個信差的，他們帶著滿腔棒球熱情來為球員效力，更是球隊未來的制服組人才。

水原一平(右)在事件爆發前還與道奇一起前往首爾參船韓國賽。 美聯社

一堆常春藤的畢業生擠著進各球團實習，翻譯其實門檻更高，因為除了對棒球的熱情以外，他有個超高標準—得要兩種語言都很流利。越來越多球團發現翻譯的多工能力和跨部協調能力，其實在統計數字橫行的當下環境非常難得，像柳賢振去年的翻譯布萊恩‧李，今年就進了藍鳥隊的制服組；而達比修有的前翻譯佐藤秀明，目前是藍鳥隊的國際球探。

水原說能坐在第一排，親眼看到大谷宇宙級的演出，就是這個工作最棒的部分。「我永遠自覺我的幸運，在大谷18歲時我就認識他了，我的感覺是，『這小子太不可思議了』，今年能在零距離看他大殺四方，真是太棒了。」在全壘打大賽幫大谷蹲捕，親眼看到那28支飛出牆外的球，對水原來說，也許就是在一杯美味的拿鐵上，再拉出一條美麗的拉花，更完美了。