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MLB／大谷棒打達比修 道奇奪首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平5打數2安打，8局上攻下本季第1分打點。（路透）
大谷翔平5打數2安打，8局上攻下本季第1分打點。（路透）

大聯盟首次移師南韓舉行海外開幕戰，昨天在首爾高尺巨蛋上演道奇、教士隊之戰，兩隊亞洲球星雲集，最大招牌大谷翔平敲出效力道奇首安，棒打前輩達比修有，松井裕樹生涯初登板、金河成秀美技，最終道奇以5：2搶下新球季首勝。

大谷旅美第7年首次對決達比修，結果兩打席各有勝負，大谷翔平1局上首打席敲出游擊滾地球，靠快腿避免雙殺，3局上2出局後敲出效力道奇首安，並演出盜壘。

作為先發第2棒指定打擊，大谷接下來兩打席都是滾地球出局，8局上敲出帶有1分打點的適時安打，穿上道奇球衣首戰5打數2安打，每個打席鏡頭都鎖定觀眾席上的田中真美子，大谷太太對於安打、出局反應真誠。

達比修先發3.2局僅被敲出兩支安打，因隊友失誤失1分，生涯4次開幕戰先發都無關勝敗；松井裕樹6局上1出局登板，中繼0.2局無失分；游擊手金河成首打席脫帽回應觀眾歡呼，最終3打數無安打，但有1次保送。

兩隊陣中原本合計6名亞洲球員，高佑錫隨隊返鄉，但因調整不佳未能擠進開季26人名單，山本由伸將在今天穿上道奇球衣先發初登板。

這場別具歷史意義的賽事，大聯盟124勝投手「高麗特急」朴贊浩帶著1994年赴美使用的手套開球，他表示，這是非常有意義的一天，30年前首次在大聯盟亮相時，從未想過會發生這樣的事，也希望看到越來越多亞洲球員出現。

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