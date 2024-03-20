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MLB／首爾開幕戰 朴贊浩穿「教奇隊」球衣登板

中央社／ 首爾20日專電
過去在大聯盟投出124勝的「高麗特急」朴贊浩擔任首爾海外賽開球貴貴。 美聯社
過去在大聯盟投出124勝的「高麗特急」朴贊浩擔任首爾海外賽開球貴貴。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB今天首次在韓國首爾舉行開幕系列戰，曾創下亞洲籍選手在大聯盟最多勝場紀錄保持者的韓國名將朴贊浩穿上「教奇隊」球衣，帶著30年前使用的手套開球。

洛杉磯道奇與聖地牙哥教士今、明兩天在韓國首爾高尺天空巨蛋進行兩場開幕系列戰，受邀為首場比賽開球的朴贊浩穿上代表兩隊的「半半球衣」登板，球衣上繡著的背號是他當年在大聯盟時曾使用的61號。

現年50歲的朴贊浩在賽前記者會對媒體表示，為了今天特別向朴贊浩紀念館商借自己30年前在大聯盟初登板時用過的棒球手套，「這次開球儀式深具意義，所以我也帶著意義重大的物品（棒球手套）來了」。

他拿著手套說明，當年常因為手指習慣動作被看出球路，因此特別訂做了可以遮住食指的手套，「雖然看起來很醜，但實在沒想到過了30年我還會把它拿出來用」。

朴贊浩說，從早上就開始非常緊張，「只是投一次開球，卻好像要投一整場比賽一樣緊張」。他感謝曾經的隊友野茂英雄讓他不放棄努力，才能成為韓國棒球發展的助力，「之後有更多亞洲選手來到MLB」，甚至讓MLB開幕戰在韓國舉行。

朴贊浩是首位韓國出身的MLB球員，生涯曾為多支大聯盟球隊效力，今天比賽的兩隊都曾是他的東家。2012年宣布退役後，朴贊浩久違站上大聯盟賽場，以招牌投球姿勢為本次賽季揭開序幕。

效力於聖地牙哥教士的韓國籍球員金河成擔任開球捕手。在球順利落入捕手手套後，朴贊浩在觀眾的歡呼中大步走向金河成給予應援的擁抱。

現在為聖地牙哥教士擔任特別顧問的朴贊浩表示，今天無論是哪隊勝出都不重要，重要的是這場歷史性的比賽在韓國舉行，希望（球員們）能為韓國人帶來一場精采的比賽。

MLB 大聯盟 教士

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