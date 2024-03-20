MLB／首爾戰朴贊浩帶著老手套開球 不忘一起打拚的野茂英雄

道奇、教士隊今天在南韓首爾高尺巨蛋對決，進行新球季海外開幕戰，過去在大聯盟投出124勝的「高麗特急」朴贊浩擔任開球貴賓，特別帶著1994年赴美首季使用的手套登場，他說：「已經很舊了，現在看起來不太好，但這對我意義重大，沒想到30年後還會再次使用。」

朴贊浩1994年從道奇展開大聯盟生涯，17個球季歷經7支球隊，道奇和教士都是老東家，保有亞洲投手最多勝紀錄，領先野茂英雄1勝。

大聯盟例行賽首次在南韓進行，還是最受矚目的開幕戰，朴贊浩表示，這是非常有意義的一天，30年前首次在大聯盟亮相時，從未想過會發生這樣的事，過去忍受很多逆境，讓自己成長、達到今天的成就。

朴贊浩效力道奇9年投出84勝，在教士兩個球季也有11勝，回想在大聯盟打拚的日子，他說：「野茂和我為亞洲球員打開大門，現在大聯盟有很多亞洲好手，希望將來能看到更多亞洲球員。」

至於今天比賽勝負，朴贊浩強調，對他來說並不重要，這是發生在南韓的歷史性事件，希望兩支球隊都能在球迷面前打出最精彩的比賽。