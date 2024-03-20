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MLB／首爾戰看大谷翔平門票飆漲 美媒拍到台灣球迷也到場瘋

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇、教士隊在首爾進行海外開幕戰，台灣球迷穿著大谷球衣在球場門口合影。 法新社
道奇、教士隊在首爾進行海外開幕戰，台灣球迷穿著大谷球衣在球場門口合影。 法新社

大聯盟首次移師南韓舉行海外開幕戰，在首爾高尺巨蛋上演道奇隊與教士隊之戰，兩隊亞洲球星雲集，加上最大招牌大谷翔平，除了日、韓球迷外，甚至也有台灣球迷到場觀戰，門票二手價已經炒到一張3035美元（約台幣9萬6846元）。

觀看大谷翔平在亞洲球場登場要付出多少代價？這場大聯盟海外賽原本門票是90美元起跳，開賣不到10分鐘就完售，為了防止黃牛，負責售票的Coupang Play採取會員制加上身分驗證，且1人最多只能買2張票，進場時還需要再次審核。

即使如此，仍然出現不少二手票券，原因是兩個規避方式，1個方法是賣出多餘的1張票，但需要與售票者一同入場，另一個方式是，提供身分資料給售票者，由售票者快速取消門票，並立刻改以購票者的身分購買。

也因此二手票市場有炒作空間，根據「彭博」報導，最高票價已經超過3000美元；今天晚上6點賽事將開打，不少球迷已經準備進入高尺巨蛋，也有台灣球迷穿著大谷球衣在球場門口合影，剛好被現場媒體捕捉到鏡頭。

大聯盟 大谷翔平 道奇

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