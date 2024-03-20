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MLB／首爾戰打序出爐！大谷翔平扛2棒 達比修有抗3MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
首爾海外賽首戰打線出爐，道奇隊日本球星大谷翔平扛起先發第2棒、指定打擊。 美聯社
首爾海外賽首戰打線出爐，道奇隊日本球星大谷翔平扛起先發第2棒、指定打擊。 美聯社

大聯盟南韓海外開幕賽將在台灣時間晚上6點開打，兩隊先發陣容已經揭曉，道奇隊日本球星大谷翔平扛起先發第2棒、指定打擊，要對上教士隊日籍投手達比修有，這也是道奇隊MVP連線首次亮相，大聯盟史上第4次出現前3棒都是MVP。

大谷翔平因手肘傷勢復健中，投手身分暫時封印，今年專注打擊，今天的球季開幕戰中擔任指定打擊，道奇隊第1棒是貝茲（Mookie Betts）、第3棒弗里曼（Freddie Freeman），3人都曾拿過年度MVP。

3名曾拿下MVP獎項的球員擔任前三棒，大聯盟過去僅出現過3次，前1次更要追溯到1983年的費城人，當時是由摩根（Joe Morgan）、大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）和施密特（Mike Schmidt）組成。

達比修生涯第4次主投開幕戰，但還在尋求開幕戰首勝。 法新社
達比修生涯第4次主投開幕戰，但還在尋求開幕戰首勝。 法新社

教士隊則是派出強投達比修有應戰，也是達比修與大谷生涯首次對決，大谷翔平過去在大聯盟開幕戰打擊率僅1成43，還沒敲出過全壘打，而這將是達比修有第4次開幕戰先發，與田中將大並列日本投手最多，但還在尋求開幕戰首勝。

大谷翔平先前在記者會上曾表示，自己從小看達比修有打球，也是作為投手的學習榜樣，「很期待跟他對決。」達比修有則說：「我們過去雖曾一起訓練，但就是將他視為一名打者去對決，不會帶入私人感情。」

大聯盟 大谷翔平 達比修有

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