聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／教士先發9人游擊海！僅捕手沒守過 2屆金手套打DH
今天舉行的首爾開幕戰正式點燃大聯盟新賽季戰火，首戰道奇隊就讓貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平及弗里曼（Freddie Freeman）3名MVP球星打前3棒，話題十足；教士隊這邊也不惶多讓，根據美媒報導，教士開幕戰先發打線就有8人守過游擊，展現「游擊海」的底氣。
教士今天的先發打線只有捕手坎普薩諾（Luis Campusano）沒有游擊經驗，其他8人在大小聯盟都當過游擊手，正選游擊手金河成去年抱走國聯工具人金手套獎，上季光是防守端的WAR值就高達2.1，是教士內野手之冠，能夠從眾游擊手中脫穎而出實至名歸。
除此之外，金河成的二壘搭檔波賈茲（Xander Bogaerts）過去11個賽季都是先發游擊手，直到本季才首度守二壘；先發一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）和三壘手韋德（Tyler Wade）雖然本業都不是游擊手，但在大聯盟都有至少60場經驗。
教士先發外野陣容都是「純」游擊手出身，左外野手普洛法（Jurickson Profar）曾是聯盟矚目的大物游擊手；中外野手新秀梅里爾（Jackson Merrill）小聯盟超過9成時間都在守游擊；右外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）初登大聯盟也是「游擊砲」，但受傷後轉守外野闖出一片天，上賽季甚至拿下白金手套獎。
先發指定打擊馬恰多（Manny Machado）更是全隊拿過最多金手套的球員，小聯盟時期主守游擊的他上大聯盟雖以三壘為主，並拿下2座三壘金手套，不過生涯也累積了236場游擊手經驗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言