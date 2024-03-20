MLB／教士先發9人游擊海！僅捕手沒守過 2屆金手套打DH

今天舉行的首爾開幕戰正式點燃大聯盟新賽季戰火，首戰道奇隊就讓貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平及弗里曼（Freddie Freeman）3名MVP球星打前3棒，話題十足；教士隊這邊也不惶多讓，根據美媒報導，教士開幕戰先發打線就有8人守過游擊，展現「游擊海」的底氣。

教士今天的先發打線只有捕手坎普薩諾（Luis Campusano）沒有游擊經驗，其他8人在大小聯盟都當過游擊手，正選游擊手金河成去年抱走國聯工具人金手套獎，上季光是防守端的WAR值就高達2.1，是教士內野手之冠，能夠從眾游擊手中脫穎而出實至名歸。

除此之外，金河成的二壘搭檔波賈茲（Xander Bogaerts）過去11個賽季都是先發游擊手，直到本季才首度守二壘；先發一壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）和三壘手韋德（Tyler Wade）雖然本業都不是游擊手，但在大聯盟都有至少60場經驗。

教士先發外野陣容都是「純」游擊手出身，左外野手普洛法（Jurickson Profar）曾是聯盟矚目的大物游擊手；中外野手新秀梅里爾（Jackson Merrill）小聯盟超過9成時間都在守游擊；右外野手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）初登大聯盟也是「游擊砲」，但受傷後轉守外野闖出一片天，上賽季甚至拿下白金手套獎。

先發指定打擊馬恰多（Manny Machado）更是全隊拿過最多金手套的球員，小聯盟時期主守游擊的他上大聯盟雖以三壘為主，並拿下2座三壘金手套，不過生涯也累積了236場游擊手經驗。