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MLB／達比修有超寵粉！親自登門拜訪讓10年韓國鐵粉好吃驚

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國鐵粉李光熙展示了自己的達比修有收藏。 截圖自Instagram。
韓國鐵粉李光熙展示了自己的達比修有收藏。 截圖自Instagram。

在下機11個小時後，達比修有閃過了包圍在飯店外的大批球迷、媒體，出現在一間首爾瑞草區名為「Future Mind」的小咖啡廳，給了老闆李光熙一個永生難忘的經驗。李光熙說：「午餐時間我和老婆一如往常地工作，當時正在角落裡做事，而她突然開始說：『親愛的！哇！』我當時在想是發生什麼事，隨後看見達比修我不禁『哇啊啊啊』的大叫。」

這是李光熙10年來一直夢想的畫面，但他始終不敢相信這真的會發生，從2014年李光熙就已經是達比修有的鐵粉，也常常在X上跟達比修有互動。2016年達比修有在網路上說多了一個不需要的手套，李光熙把握機會大力自我介紹，表明了自己是韓國的超級粉絲，如果能得到的話會好好珍惜它，達比修也相當寵粉，大方寄給他，這讓李光熙又驚又喜。

李光熙說：「收到包裹時，我的雙手無法再工作了，彷彿時間停止流動，當看到我和達比修的名字同列在寄件單，我不想破壞它，將盒子倒過來才敢小心翼翼地開箱。」該年李光熙和老婆飛往達拉斯，親眼看偶像的比賽，當在牛棚看見達比修有練投時，甚至感動到哭了出來。

由於咖啡廳正在成長階段，加上搶票困難，李光熙無緣參與此次的首爾開幕戰，但他在X上錄製影片並標記了達比修有，誠摯邀請對方造訪，而達比修也爽快答應了，達比修說：「他曾來德州看我，我也一直和他保持聯繫，終於找到機會造訪他，他真的是個很好的朋友。」

這也不僅僅是單純的表面訪問，李光熙曾上過日文課，兩人在咖啡廳相談甚歡了一小時，甚至和達比修有討論到了滑球的握法，「他是我渴望見到的人，但當我們真正見面時，我並沒有手忙腳亂，這是非常愉快的談話。」更幸運的是，在接受採訪後，一位好心人士贈送他開幕戰門票，他有機會在球場和老朋友相見歡。

達比修有

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