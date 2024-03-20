MLB／大聯盟開季有望？金鶯狀元、遊騎兵外野大物春訓超火

大聯盟春訓不只是讓球星們練手感的地方，也是小聯盟新秀爭取讓教練看見自己的機會，貴為官網百大新秀榜首的金鶯隊內野手哈勒戴（Jackson Holliday）近期狀況超火燙，今天炸裂春訓第2發全壘打，目前累積攻擊指數高達.998，從大聯盟開季的機率相當濃厚。

身為2022年選秀狀元的哈勒戴上季一路從低階1A爬升至3A，高中畢業不過1年的時間，距離大聯盟就僅一步之遙，而他在春訓表現十分亮眼，繼上周對菊池雄星敲出滿貫砲後，今天對戰藍鳥隊的比賽再有全壘打演出，小聯盟主守游擊的他、春訓期間守二壘也得心應手，令教練團留下深刻印象。

主帥海德（Brandon Hyde）說：「很難說他不像是個大聯盟球員，即便他還很年輕，他在場上精力充沛，我也喜歡他的防守，能看見他的進步，而且他的擊球能力相當好。」

在大聯盟2022年改制後，有越來越多球隊願意讓農場新秀從大聯盟名單出發，除了哈勒戴有望進大聯盟名單，教士大物梅里爾（Jackson Merrill）已確定擔任開幕戰先發，同為百大新秀前段班的遊騎兵外野雙星卡特（Evan Carter）、朗福德（Wyatt Langford）也都高機率列入新賽季先發名單。

名列百大新秀第6名的朗福德是遊騎兵春訓最大驚奇。 美聯社

相比於卡特，名列百大新秀第6名的朗福德無疑是遊騎兵更大驚奇，身為首輪第4順位的他短短半年就已經在3A出賽，44場出賽繳出10轟、12盜，攻擊指數是不可思議的1.157；春訓也用行動證明了成績並不是曇花一現，45個打數狂掃17安，包含5轟、17打點，打擊率高達3成78。

遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）也大讚：「他是個令人難以置信的天才，會繼續獲得擊球機會，他正完成自己的任務，存在感非常高。」如果朗福德登上大聯盟，將會輪流擔任外野手及指定打擊。