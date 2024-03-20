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MLB／首爾賽開打前高祐錫被下放 金河成唯一南韓代表

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
首爾海外賽開打前，教士隊韓籍投手高祐錫卻被下放到小聯盟。 美聯社
首爾海外賽開打前，教士隊韓籍投手高祐錫卻被下放到小聯盟。 美聯社

教士隊今天宣布開季26人名單，韓籍投手高祐錫被下放到小聯盟，這也代表他將無緣在今天的首爾海外開幕戰獻技，游擊手金河成成為這次教士與道奇隊海外賽的唯一南韓球員。

教士隊一共帶了31人到南韓準備今晚開打的海外賽，而高祐錫在18日對戰前東家LG雙子隊的熱身賽中，9局下登板卻挨轟2分砲，在大聯盟春訓熱身賽合計4.1局被揮出8支安打，包括1支全壘打，失6分全是自責分，防禦率達12.46。

教士今天公布26人名單，選擇動用選擇權將高祐錫下放到3A，根據「韓聯社」報導，教士隊投手教練尼布拉（Ruben Niebla）表示，球隊希望讓高祐錫站穩大聯盟，對此也會更有耐心。

尼布拉也點出，高祐錫的調整時間比一般大聯盟球員還少，去年他在韓職隨LG雙子隊一路打到11月中才結束，為了簽約事宜也多次來回美、韓兩地，第一個球季調整上本來就比較不容易。

今天兩支大聯盟球隊史上首次在南韓進行例行賽，別具意義的歷史首戰將由教士隊達比修有、道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）擔任先發。

大聯盟 教士 道奇

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