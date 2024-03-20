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MLB／誰投天使開幕戰先發？主帥欽點大谷的好朋友山多瓦

聯合新聞網／ 綜合報導
山多瓦將擔任天使隊新賽季的開幕戰先發。 美聯社
山多瓦將擔任天使隊新賽季的開幕戰先發。 美聯社

根據大聯盟官網報導，近日天使隊宣布開幕戰將由左投山多瓦（Patrick Sandoval）先發出陣，迎戰金鶯隊的王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes），而這也是天使近3年首次不是由二刀流球星大谷翔平擔綱開幕戰先發，對此山多瓦表示已做足準備。

天使隊前兩個賽季的開幕戰先發都是大谷翔平，去年大谷先發對運動家隊繳出6局10K無失分精湛表現，無奈與勝投擦肩而過，今年在轉隊至道奇隊後，這項工作落到了他的好朋友山多瓦身上。

山多瓦提到，自己的住家距離天使主場並不遠，能代表家鄉球隊投開幕戰先發一直是小時候的夢想，「作為開幕戰先發要承擔很多責任，我已經準備好帶領球隊前往我們需要到達的地方，我們有一支年輕的球隊，這會很有趣。」

天使新任教頭華盛頓（Ron Washington）則提到，雖然山多瓦大聯盟年資僅5年，但已經是球隊經驗最豐富的投手之一，因此山多瓦一直是開幕戰先發首選，在大谷翔平轉隊後，華盛頓希望山多瓦能把握機會成為領導人物，「他每次拿球時展現的進步，都證明了他想成為領頭羊。」

山多瓦受訪時提到，自己正努力改善在場上的情緒管理，並試圖用去年擔任經典賽準決賽先發的經驗來緩解緊張情緒，「這和我習慣的比賽氛圍絕對不同，能夠體驗它並成長茁壯真是太酷了......希望我能幫助球隊走到10月，然後找回同樣的感覺。」

伯恩斯 情緒 華盛頓

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