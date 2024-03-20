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MLB／大谷小心！高尺巨蛋有炸彈威脅 150名警力搜查

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MLB／大谷小心！高尺巨蛋有炸彈威脅 150名警力搜查

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟道奇與教士隊今天將在首爾舉行海外開幕戰，然而卻出現炸彈威脅信。 美聯社
大聯盟道奇與教士隊今天將在首爾舉行海外開幕戰，然而卻出現炸彈威脅信。 美聯社

大聯盟道奇教士隊今天將在首爾舉行海外開幕戰，然而卻出現炸彈威脅信，揚言要在高尺巨蛋引爆炸彈，對大谷翔平等球員不利，南韓警方立刻展開搜查。

根據「韓聯社」報導，首爾地方警察廳及當地警局在今早6點（當地時間，下同）收到消息，在溫哥華的南韓大使館接獲信件，內容是「我將在比賽中引爆炸彈，傷害大谷翔平及其他球員」。

該信件是以英文寫作，而自稱是一名日本的律師，但目前仍在調查是否真是從日本寄出，而南韓警方也表示，從去年8月開始就收到一系列類似的威脅信件，署名同樣都是日本律師，此次威脅是否為同一人所為也在調查中。

不過事關大聯盟球員及高尺巨蛋1萬7千名觀眾的安危，南韓警方不敢大意，派出30名特遣隊員加上120名機動警力，在高尺巨蛋展開搜查，至10點為止並未發現任何危機。

道奇隊與教士隊的開幕戰預計將在7點開打，日籍球星大谷翔平將是道奇隊先發打線的一員，而日籍投手達比修有則要擔任教士隊先發。

大谷翔平 教士 道奇

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