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MLB／洋基春訓甩不開傷兵魔咒 新賽季奮起蒙陰影

中央社／ 紐約19日專電
紐約洋基欲擺脫傷兵魔咒，春訓仍接連傳出主將掛傷號，只能寄望索托能撐起打線。 美聯社
紐約洋基欲擺脫傷兵魔咒，春訓仍接連傳出主將掛傷號，只能寄望索托能撐起打線。 美聯社

紐約洋基欲擺脫傷兵魔咒，春訓仍接連傳出主將掛傷號。王牌投手柯爾因肘傷「關機」，內野大將勒梅休腳骨挫傷，腹部不適的隊長賈吉則努力備戰，盼趕上開季。

勒梅休（DJ LeMahieu）16日揮界外球打到右腳，X光及電腦斷層掃描顯示沒有骨折。但洋基總教練布恩（Aaron Boone）以「嚴重」形容挫傷程度，預估勒梅休春訓熱身賽將缺陣一段時間，不確定能否趕上28日客場面對休士頓太空人的開幕戰。

35歲的勒梅休近幾季受腳部傷勢困擾，布恩已建議他多休息，以免欲速則不達，影響新賽季備戰。

賈吉（Aaron Judge）上週反映腹部不適，揮棒延伸時特別明顯。11日所做核磁共振（MRI）檢查顯示傷勢無大礙，賈吉仍暫停揮棒，初步治療期間只參與守備練習、重量訓練，本週才以高速投球機進行打擊練習，並面對模擬變化球。

開季不久將滿32歲的賈吉自認狀態不錯，預定明天歸隊打熱身賽，持續把開幕戰健康上陣當目標。

洋基去年傷兵滿營，賈吉、勒梅休、史丹頓（Giancarlo Stanton）及瑞佐（Anthony Rizzo）長期因傷高掛免戰牌，打線破壞力驟降，投手陣容也飽受傷病困擾。上季戰績82勝80敗，險些寫下1992年以來首次單季勝率低於5成的難堪紀錄。

洋基休賽季補進強打者索托（Juan Soto），充分展現企圖心，不料以耐投著稱、上季榮膺美國聯盟賽揚獎的柯爾（Gerrit Cole）傳出傷勢，令球迷憂心不已。

33歲的柯爾春訓期間反映賽後疲勞恢復困難，上週右肘歷經多次MRI檢查，為求慎重，他還飛到洛杉磯接受名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）診斷。結果是右肘神經發炎、水腫，尺骨附屬韌帶（UCL）沒有撕裂，不必接受復原期較長的手肘韌帶重建手術。

柯爾將停止投球3至4週，期間以增強式（plyometric）訓練維持手臂強度，預計5月以後歸隊。

柯爾養傷之際，2022年入選明星賽的左投柯特斯（Nestor Cortes）將扛起開幕戰先發重任。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）16日說，40人名單如需要騰出空間，將把柯爾移到60天傷兵名單。若這麼做，柯爾最快5月下旬才能歸隊。

勒梅休 柯爾

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