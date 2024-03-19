MLB／球迷永遠不嫌多 道奇韓國行盼大谷效應添人氣
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊希望藉簽下大谷翔平「把日本塗成（象徵道奇隊的）藍色」，本週他們在韓國遇到的反應，看來也成功吸引了亞洲其他國家的球迷。
法新社報導，道奇20、21日將與聖地牙哥教士在韓國首爾進行開幕戰。
被比喻為「現代貝比魯斯（Babe Ruth）」的大谷翔平毫無疑問是最具吸引力的球星，道奇隊去年12月與他簽下一份為期10年、價值7億美元的合約。
道奇隊有志成為日本最受歡迎的大聯盟球隊。而總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，道奇隊永遠歡迎更多的支持者，現在連在首爾周圍都能看到道奇隊的帽子，令人高興。
羅伯茲說：「我無法想像現在日本各地有多少頂道奇隊的球帽。」
「這是一個激動人心的時刻，不僅對洛杉磯和MLB來說，而且對全世界來說都是如此。」
大谷翔平是日本的「民族英雄」和巨大驕傲，尤其在去年帶領日本贏得世界棒球經典賽後更是如此。
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