在日籍球星大谷翔平離開天使後，「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）將扛起球隊重責。本季天使預計會有四名年齡不到26歲的年輕球員上場，PECOTA網站預測天使本季只能拿到73勝，在美聯西區排名第四，恐將連續10年無緣季後賽，楚奧特受訪時就表示他每天都在向球隊暗示要再進行補強。

楚奧特向紐約郵報的海曼（Jon Heyman）說：「我每天都在他們耳邊說趕快簽人，自由市場上還有能擊出30轟的球員，我不知道目前市場的情況，但目前還有好手待價而沽的情況 的很瘋狂。」

在剩餘的自由球員中，天使隊與去年擊出33支全壘打的強打者馬丁尼（J.D. Martinez）有聯繫，而根據海曼的報導，楚奧特特別提到外野手范姆（Tommy Pham）是能幫助天使的球員。

楚奧特在去年受傷病困擾，只打了半季82場，留下打擊率0.263，18支全壘打和OPS0.858的成績，與生涯平均打擊率0.301和OPS0.994有段差距，而季外也一直處在交易謠言中。最終在12月時天使隊總經理米納西安（Perry Minasian）跳出來澄清，球隊絕對不會交易他。