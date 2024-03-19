MLB／沒人要！包爾宣布加入墨聯紅魔鬼隊 首戰對手是洋基

前塞揚強投包爾（Trevor Bauer）今年尋求重返大聯盟，但始終乏人問津。他今天在個人社群媒體上宣布，將加盟墨西哥聯盟紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico），以保持出賽狀態。

包爾2020年效力紅人隊時，獲選國聯塞揚獎，隔年加盟道奇後涉入性侵醜聞，遭大聯盟官方禁賽324場，經申訴和仲裁後減為194場，服完史上最長球監遭道奇釋出，去年轉戰日職橫濱隊，繳出10勝4敗、防禦率2.76的佳績。

包爾日前代表亞洲微風隊（Asian Breeze）和道奇隊小聯盟交手，他自認還能在大聯盟投球並表示，「我只要最低薪，這不是錢的問題。」

包爾今天在個人X上宣布加盟紅魔鬼，3月24日將和洋基交手，還會在4月11日至5月8日期間先發5場，希望能維持比賽狀態，如果之後得到大聯盟合約，能立刻加入輪值。