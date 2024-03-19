MLB／大谷翔平有專屬logo了 猶如漫畫走出體現真實人生

大谷翔平的專屬logo，選在2024年球季開打前正式問世，呈現漫畫中走出來的人物，猶如他的真實人生，大谷表示，「終於公布這個特別的logo，這對我來說，真的是令人興奮的瞬間。」

道奇隊即將在明天展開與教士隊的首爾開幕系列賽，今天他的贊助商New Balance公布一則30秒短片，揭曉大谷翔平的專屬logo，手繪的筆觸呈現大谷跑步的身影，意象是點亮所有靈魂的奔馳。

大谷表示，終於向外界公開個人logo，讓他相當期待，「這是關於我棒球生涯的視覺呈現，很開心可以和大家分享，也很期待可以在未來使用這個logo，在2024年球季推出相關企畫。」

New Balance行銷部門執行長Chris Davis表示，自從大谷加入品牌以來，在球場內外的表現都令人難以置信，New Balance與他合作在日本展開慈善公益計畫，也向全球推展品牌，大谷體現了New Balance的價值，而現在還只是開端。