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MLB／5.2局無安打被換投 洛登本斥但見83歲托瑞只能乖

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洛登先發5.2局共用72球，未被敲出安打、無失分，送出5次三振。 美聯社
洛登先發5.2局共用72球，未被敲出安打、無失分，送出5次三振。 美聯社

走上來換投的人，是83歲的前傳奇教頭托瑞（Joe Torre），再不情願都要乖乖把手中的球交出來，洋基隊投手洛登（Carlos Rodón）今天體驗另類場面，「我本來想說，『嘿！離開這裡』，但他是托瑞，我必須把球給他。」

洋基今天在熱身賽以4：3擊敗費城人隊，洛登先發5.2局共用72球，未被敲出安打、無失分，送出5次三振，第六局兩出局時，托瑞從一壘側休息區走了出來，先是手比外野牛棚示意換投，接著上丘準備拿走洛登的球。

洛登坦言出乎意料、毫無防備，本來還想再投下去，「但看到走上來的是托瑞，我必須把球給他。」洛登對這一切覺得太酷，而且全場球迷感覺都知道他是誰，為此起立鼓掌歡迎這位老教頭的到來。

托瑞今年在總教練布恩（Aaron Boone）的邀請下來到洋基春訓客座指導，布恩透露，對於此事已經釀醞幾天，「我的第一個目標是讓他穿上球衣，而這很快就完成了，我不確定他是否為願意負責上場換投，但他說：『好啊！就這麼做吧！』真的太酷。」

托瑞於1996到2007年擔任洋基教頭，期間帶隊贏得4座世界大賽冠軍、6次稱霸美聯，也是台灣名投王建民2005年在洋基升上大聯盟時所遇到的教頭，在他麾下打球3年；托瑞前一次為洋基換投的場面，已要追溯到2007年美聯分區系列賽第4戰，當時換下維拉斯（ose Veras）、換上李維拉（Mariano Rivera）。

關於托瑞的換投場景，2006年也曾有過一次名場面，穆西納（Mike Mussina）5月31日對老虎隊之戰投完8局未失分，第9局續投，兩出局後丟掉1分，當時托瑞才剛走上階梯，前腳都還沒跨出休息區，穆西納大吼：「不！待在那裡！」讓托瑞雙手一攤乖乖退回去，穆西納續留場上完成這場9局失1分（無責失）好投。

洋基 牛棚 費城人

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