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MLB／首爾海外賽倒數 美主播憶疫情時在家轉播KBO很瘋狂

中央社／ 洛杉磯18日專電
大聯盟韓國海外首爾系列賽即將開打，美國電視主播、球評也親赴現場，兩人勾起4年前在疫情期間轉播韓國職棒（KBO）的難忘回憶。 法新社
大聯盟韓國海外首爾系列賽即將開打，美國電視主播、球評也親赴現場，兩人勾起4年前在疫情期間轉播韓國職棒（KBO）的難忘回憶。 法新社

美國職棒大聯盟20、21日將在首爾舉行「韓國海外系列賽」，美國電視主播、球評親赴現場，勾起4年前在疫情期間轉播韓國職棒（KBO）的難忘回憶。

「今日美國報」（USA Today）訪問運動頻道ESPN主播瑞維克（Karl Ravech）和球評培瑞斯（Eduardo　Perez），談到這次赴韓轉播賽事的獨特之處。

大聯盟韓國賽將於20日、21日（當地時間）在首爾的高尺天空巨蛋舉行，洛杉磯道奇隊與聖地牙哥教士隊交手，為2024年球季揭開序幕。道奇陣中有剛入隊的超級明星大谷翔平，教士也有地主韓國球星金河成。

隨著道奇、教士抵達韓國，陸續展開熱身賽，美國的電視轉播單位ESPN也派出製作團隊飛往韓國。

當天負責轉播的主播瑞維克、培瑞斯無疑是最認識韓國職棒的美國媒體人之一。他們4年前因為Covid-19（2019冠狀病毒疾病）與韓國棒球結緣，轉播了2020年整季。

「今日美國報」報導，4年前在美國，「幾乎沒有人聽過KBO隊伍，沒有人認識韓國職棒的球員」。因為疫情爆發，美國職棒停賽，電視台ESPN為了填補空檔，把腦筋動到亞洲，讓瑞維克、培瑞斯兩人分別在家中，用越洋連線的方式轉播韓國的棒球賽。

如今這對主播、球評成為最適合轉播大聯盟韓國賽的組合。

ESPN製作部副總歐倫斯（Phil Orlins）表示，當時美國的運動賽事全面停擺的情況下，電視台高層想的是「讓我們找找看有什麼可以轉播的。」當他們初次面對KBO比賽時，主播球評對於隊伍和球員幾乎一無所知。

瑞維克回憶：「那不是一段愉快的時光，人們拚命搜刮食物、紙巾、衛生紙。簡直悲劇，你當時總是在想疫情到底什麼時候會結束。」培瑞斯人已經到韓國，「僅是身在這裡，回憶當時發生的事情，就覺得很不真實。」

當時瑞維克在康乃狄克州的臥室，培瑞斯在佛羅里達州的車庫，清晨3時就要起床準備器材，在5時30分播報距離美國7000英里之外的棒球比賽。

瑞維克說：「老實說，我從來沒有想過，像是COVID這種事情會發生：我從來沒想過我們會在家裡轉播棒球比賽；我從來沒想過我們會轉播韓國職棒。這真是太瘋狂。」

2020年美國職棒大聯盟賽事，從3月中旬的春訓熱身賽就因疫情中斷，直到7月23日才重新比賽，進行每隊60場的縮水賽季。當年台灣的中華職棒在4月12日開打、韓國職棒5月5日比賽。

大聯盟 棒球

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