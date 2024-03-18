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MLB／情人眼裡出好球 大谷3支0飛球出局仍有真美子甜笑鼓掌

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MLB／情人眼裡出好球 大谷3支0飛球出局仍有真美子甜笑鼓掌

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(右)與妻子田中真美子。圖截自X
大谷翔平(右)與妻子田中真美子。圖截自X

新婚妻子真美子就在觀眾席上，大谷翔平今天還是未能在首爾敲安，面對南韓國家隊3打席繳白卷，在高尺巨蛋兩場熱身賽以5支0作收。

道奇隊今天在熱身賽面對南韓國家隊，大谷繼續擔任先發第二棒、指定打擊，真美子在開賽前10分鐘以一身黑色打扮進場，與大谷的雙親、姊姊及翻譯水原一平的太太一起坐在觀眾席上觀戰。

南韓隊由亞運國手郭彬先發，首打席保送貝茲（Mookie Betts）並盜上二壘後，面對大谷、弗里曼（Freddie Freeman）都製造內野飛球出局，孟西（Max Muncy）補上安打送回道奇的第1分。

大谷第3局的打席擊出左外野飛球，鏡頭一路捕捉真美子的表情，隨著這球擊出一度微微舉手，以手掩嘴緊追著球的去向，看到這球進入手套，並未露出失望神情，而是給予甜笑鼓掌，情人眼裡出好球。

道奇第3局攻下3分，取得4：2領先，大谷第4局再上打擊區，打向二壘的滾地球遭到刺殺，第7局再輪到他的棒次時換上代打，確定今天以3支0收工，兩戰合計5支0、吞下2K。

大谷本季以單刀模式出賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天也在賽前受訪提到，大谷將在回到美國後開始投手復健，但如同春訓一直以來所說的，大谷今年不會擔任投手出賽。

羅伯茲 貝茲 道奇

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