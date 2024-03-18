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MLB／老婆來了！真美子與公婆現身高尺巨蛋 為大谷應援

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平妻子田中真美子現身高尺巨蛋觀眾席。 美聯社
大谷翔平妻子田中真美子現身高尺巨蛋觀眾席。 美聯社

道奇隊備戰首爾海外系列賽，今天繼續在熱身賽出戰南韓國家隊，大谷翔平的太太真美子也在觀眾席上觀戰，鏡頭捕捉到與大谷的父母及翻譯水原一平的太太坐在一起。大谷被排在第二棒，首局首打席擊出界外高飛球被接殺出局，次打席則是外野高飛球被接殺出局，第三打席則是內野滾地球，被刺殺在一壘出局。

大谷的太太在出發首爾前首度曝光，在這趟旅程愛相隨，大谷也在記者會上透露這是與太太第一次一起出國，希望留下美好的回憶。

道奇兩場熱身賽分別面對培證英雄、南韓國家隊，大谷皆先發出賽，昨天真美子並未出現在觀眾席上，今天則在開賽前被鏡頭捕捉到與水原太太一起進場，身著一襲黑色上衣，座位旁還可見大谷的父母，各家媒體紛紛寫下，「今天對大谷會是特別的一天！」

大谷翔平對韓國隊首打席界外飛球出局。 美聯社
大谷翔平對韓國隊首打席界外飛球出局。 美聯社

大谷翔平 道奇

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