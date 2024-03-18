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MLB／返韓出賽被喻為「雙刃劍」 韓媒評價高祐錫撲朔迷離

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊投手高祐錫。 美聯社
教士隊投手高祐錫。 美聯社

教士隊25歲右投高祐錫重返首爾高尺巨蛋出賽，今天對南韓職棒LG雙子隊9局下登板，在1出局一壘有人時，被轟出兩分砲，南韓媒體不看好他能進入教士開季26人名單。

高祐錫對決效力7年的雙子，9局下面對首名打者就被揮出安打，雖然立刻演出三振，但對決雙子重砲李栽源時，一顆94.9英里速球被轟成中左外野399英尺全壘打，教士本來領先3分變成1分。

他讓接下來兩名打者分別三振、三壘平飛球出局，幫助教士5：4獲勝，也拿到救援成功。

高祐錫之前在大聯盟熱身賽出賽5場，合計4.1局被揮出8支安打，包括1支全壘打，失6分全是自責分，防禦率達12.46，今天又遭昔日隊友重創，「韓聯社」指出，這種表現讓情況變得更加撲朔迷離。

道奇、教士後天將在高尺巨蛋進行大聯盟海外開幕戰，兩隊分別帶了31名球員前往南韓，明天將會決定開季26人，

教士總教練席爾特（Mike Shildt）今天賽後被問到高祐錫的開季動向，態度十分低調，他表示，對道奇系列賽前，會好好評估陣容。

席爾特認為，高祐錫首次穿著教士球衣在南韓球迷面前投球，對他有如「一把雙刃劍」，無論如何都想做得非常好，這終究是自己的問題，「好消息是他即時回穩，挨轟後完成幾次出局，也拿到救援成功。」

大聯盟 教士 道奇

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